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三冠王賽馬落幕 貝爾蒙特錦標賽大爆冷門

編譯盧炯燊／綜合報導
貝爾蒙特錦標賽8日完成第156屆賽事，策騎的賽斯騎著6號Dornoch，衝過終點奪冠。(美聯社)
貝爾蒙特錦標賽8日完成第156屆賽事，策騎的賽斯騎著6號Dornoch，衝過終點奪冠。(美聯社)

美國三冠王賽馬(Triple Crown)之一的貝爾蒙特錦標賽(Belmont Stakes)，8日完成第156屆賽事，結果爆出冷門，由前聯棒大聯盟全明星沃斯(Jayson Werth) 共同擁有的Dornoch奪冠，除了贏得200萬元獎金，策騎的賽斯(Luis Saez)也是第二次贏得冠軍。他上次率先過終點是在2021年。

由於馬場所在的紐約的貝爾蒙特公園(Belmont Park)正在維修，賽事移師薩拉託加泉(Saratoga Springs)賽馬場舉行，然而這個馬場賽道較短，少了¼ 英里，騎師與馬匹都是重新適應，不過這個距離與另一個三冠王賽馬的肯塔基賽馬(Kentucky Derby)相同，因此馬匹與騎師不難適應。

今屆貝爾蒙特錦標賽共有十匹馬上陣，包括在三冠賽之一普利克內斯錦標賽(Preakness Stakes) 奪冠的Seize the Grey ，可惜牠在今屆賽事裡只贏得位置，即第二名。但88歲的練馬師盧卡斯(D. Wayne Lukas)則因此創下歷史，成為三冠王賽事裡最年長的練馬師。

同樣在肯塔基德比(Kentucky Derby)贏得冠軍的練馬師米斯蒂克‧丹 (Mystik Dan) ，其操練的馬匹也有參加貝爾蒙特錦標賽賽希望爭取三冠王，可是三甲不入。冠軍由Dornoch所奪，被視為爆出一個不小的冷門。

隨著貝爾蒙特錦標賽事的完結，今個馬季也畫上圓滿句號。

總結三冠王賽馬，肯塔基賽馬與NBC合作，讓今屆(第150屆)的收視率創35年來新高，投注額也創下3.205 億元的紀錄，遠遠超過去年的 2.887 億元。

普利克內斯錦標賽也同樣取得佳績，電視觀眾人數是三年來最高。儘管這個位於馬里蘭州的賽馬場仍然滯後，但馬州已經宣布了一項改善計劃。

至於壓軸結束賽季的貝爾蒙特錦標賽，是美國歷史最悠久的賽馬，它對上一次不在貝爾蒙特公園馬場作賽，已是1967年之事，今屆投注額也打破上季紀錄。

馬州 馬里蘭州

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