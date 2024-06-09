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出征巴黎奧運…美國女籃隊成軍 新星克拉克未入列

編譯廖振堯／綜合報導
美國女籃新星克拉克可能無法代表美國征戰巴黎奧運，知情人士稱克拉克不在代表隊名單中。(美聯社)
美國女籃新星克拉克可能無法代表美國征戰巴黎奧運，知情人士稱克拉克不在代表隊名單中。(美聯社)

女籃新星克拉克(Caitlin Clark)在NCAA時期便已發光發熱，今年更以WNBA新科女狀元的頭銜由印第安納狂熱隊(Indiana Fever)選中。而球迷們期待克拉克不只在WNBA比賽，也能代表國家征戰巴黎奧運，不過知情人士透露克拉克並不在代表隊名單中。

美聯社報導，克拉克確實在青年時期有過美國國家籃球隊經驗，15歲時參加美洲U16青年籃球錦標賽並前往阿根廷比賽；之後受邀時她正帶領愛阿華大學進入四強，因此無緣參加克利夫蘭(Cleveland)的國家訓練營。

雖然正式公告尚未發布，但美聯社從匿名人士取得完整名單。本屆名單依舊有數名老將坐鎮，出戰五次、為美國隊奪下五枚奧運金牌的41歲老將陶樂西(Diana Taurasi)將第六次入隊，她到巴黎奧運時將年滿42歲，也會打破奧運籃球項目中參加次數最多的紀錄。陶樂西在鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)的隊友格林納(Brittney Griner)也在名單中，她在國家隊拿下兩枚奧運金牌，2022年曾因電子菸含大麻成分被關押在俄羅斯10個月，巴黎奧運將是她在此之後首次國際賽事。

先前出戰過奧運的選手有威爾森(A'ja Wilson)、史都華(Breanna Stewart)、柯利爾(Napheesa Collier)、洛伊德(Jewell Loyd)、格雷(Chelsea Gray)。幫助美國隊在2021年東京奧運上首次奪得三對三金牌的普蘭(Kelsey Plum)、楊(Jackie Young)也將加入。

而新面孔則是湯瑪斯(Alyssa Thomas)、優涅思庫(Sabrina Ionescu)、庫柏(Kahleah Copper)等選手，她們三人都曾隨美國隊奪得2022年於澳洲舉辦的世界盃冠軍。

自1996年亞特蘭大奧運以來，美國女籃贏下所有女籃金牌。預計今年美國隊將於7月在鳳凰城一起訓練幾天，然後前往倫敦參加一場對德國的表演賽，再前往法國。美國隊將在奧運上與日本、比利時和德國進行小組賽。

巴黎奧運 德國 澳洲

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