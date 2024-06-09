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68分鐘解決對手…波蘭23歲斯威雅蒂 法網女單3連霸

編譯中心／綜合報導
23歲波蘭籍球后斯威雅蒂，順利達成法網女單三連霸。（路透）
23歲波蘭籍球后斯威雅蒂，順利達成法網女單三連霸。（路透）

法網8日在巴黎舉行女單冠軍戰，23歲波蘭籍球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)以6比2、6比1，直落2拍下28歲義大利好手寶莉妮(Jasmine Paolini)，順利達成法網女單三連霸。

斯威雅蒂8日僅花68分鐘就解決對手。這也是她近五年第四次在法網封后，以及她生涯第五次大滿貫冠軍。

23歲波蘭籍球后斯威雅蒂8日在法網公開賽奪冠，開心親吻冠軍盃，順利達成法網女單三...
23歲波蘭籍球后斯威雅蒂8日在法網公開賽奪冠，開心親吻冠軍盃，順利達成法網女單三連霸。(美聯社)

斯威雅蒂8日比賽中從首盤至第2盤一度連拿10局，早早奠定勝基，也徹底澆熄對手寶莉妮開局高昂的鬥志，比賽全程僅費時1小時又8分鐘。

決賽首盤，兩人開打一度陷入纏鬥，斯威雅蒂狀況略有不穩，寶莉妮一度取得2比1領先，但斯威雅蒂重整旗鼓後連拿5局，一鼓作氣成功拿下首盤。到第2盤，斯威雅蒂延續首盤氣勢再連奪5局， 寶莉妮於第6局成功破蛋，避免吞下「貝果」，但最終她氣力放盡輸掉第7局，無緣生涯首座大滿貫金盃。

斯威雅蒂賽後說，考慮到整個情況以及決賽期間有時會面臨很大壓力的現實，「我感覺為這是一場非常好的比賽。」她說，「當我談到壓力時，我通常會因為外界的壓力而給自己施加壓力。顯然我是一個完美主義者，所以我背後總是有壓力。但我認為我可以很好地處理自己的壓力，當外界的壓力襲來時，情況就會變得更糟，但我在這次比賽中表現得很好。」

她還說，「這是一場情感上的勝利，因為我這兩天都感到很大壓力。我知道如果我只專注於網球，我可以克服它，最後一切都按照我想要的方式進行，所以我為自己感到非常自豪。」

23歲波蘭籍球后斯威雅蒂8日在法網公開賽奪冠，開心接受冠軍盃，順利達成法網女單三...
23歲波蘭籍球后斯威雅蒂8日在法網公開賽奪冠，開心接受冠軍盃，順利達成法網女單三連霸。(美聯社)

亞軍的寶莉妮示對陣斯威雅蒂的決賽是她職業生涯中「最具挑戰性的比賽」。

斯威雅蒂力拚成为自2007年比利時名將海寧(Justine Henin)以来，首位在法網拿下三連霸的女子選手，也放眼成为繼美國傳奇小威(Serena Williams)之後，史上第二位在同一球季在馬德里、羅馬和法國公開賽接連登頂的選手。

斯威雅蒂連三年闖入法網女單決賽，已寫下21連勝。自網球職業化的開放年代以來，該紀錄僅次於艾芙特(Chris Evert)的29連勝、莎莉絲(Monica Seles)的25連勝，還有海寧的24連勝。

早在青少年時期，斯威雅蒂就已經奪下溫布頓青少年組女單冠軍、法網青少年組女雙冠軍，身為雙料冠軍的她很快就引起網壇名探的注意，然而相較於成為鎂光燈焦點，當時17歲的斯威雅蒂實際上十分內向，甚至連直視別人的眼睛都很難做到。

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