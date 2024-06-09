拍下首張地球彩照…阿波羅8號太空人 90歲安德斯墜機亡

90歲的前太空人安德斯1968年在外太空拍攝的經典傳世照，是人類首張從太空拍攝地球的劃時代彩照「地出」。(美聯社)

阿波羅8號(Apollo 8)繞月任務三名太空人 之一的安德斯(William Anders)，7日在華盛頓州 獨自駕駛小飛機飛行時，在西雅圖西北方聖胡安群島對開海面上空，飛機失事墜入海面罹難，終年90歲。

安德斯最為人認識的是他拍下人類首張從太空拍攝地球的劃時代彩照，照片其後命名為「地出」(earthrise，又稱地球升起)。太空總署(NASA )署長尼爾森(Bill Nelson)在社媒發布這張照片，作為向安德斯致敬，表示這是太空人能夠帶給人類意義最深重的禮物。

華州警方證實安德斯不幸7日所駕駛的小飛機失事墜毀罹難。(美聯社)

安德斯1933年10月17日在香港出生，當時他的父親是在美軍戰艦班乃號(USS Panay)上的海軍中尉，這艘砲艦當時部署在中國長江。1955年畢業於美國海軍軍官學校，曾任空軍戰鬥機飛行員，1963年加入NASA屬於第3期太空人，1968年首度飛上太空。

聖胡安郡警長彼得(Eric Peter)在記者會說，警方於當地時間7日上午11時40分左右接到報告，一架老式飛機在瓊斯島(Jones Island)北端附近墜海，救援人員接報趕到現場，下午尋獲安德斯的遺體。聯邦航空管理局(FAA)證實出事的是Beech A45飛機，機上僅有安德斯一人，事故原因仍在調查。

他的兒子、退役空軍中校格雷格‧安德斯(Greg Anders)表示，父親是個出色飛行員，他的不幸，使整個家庭悲痛欲絕。

前阿波羅8號太空人安德斯(中)。(美聯社)

1968年12月的阿波羅8號任務是人類首次離開近地軌道往返月球的太空飛行，其間繞月飛行10趟，整個任務被形容為NASA最大膽，也是最危險的飛行，但也為七個月後的阿波羅登月奠定基礎。

安德斯在第四趟繞月飛行時拍下地球升起的照片，改變了人類看待地球的方式。

他2009年回憶說，在繞月三趟後，月球表面吸引力大降，除了坑洞什麼都沒有。在第四趟繞月途中，目睹地球從月球地平面升起的絕美景像，即時改用彩色膠片拍下來。在黑漆漆的太空背景襯托下，地球有如美麗的藍色大理石，但看起來無比脆弱孤立。