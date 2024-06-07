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美駐中大使伯恩斯稱「美中將和平競爭」 演講2度遭觀眾打斷

記者范航瑜／紐約報導
美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)就美中關係演講。(記者范航瑜／攝影)
美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)就美中關係演講。(記者范航瑜／攝影)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)6日在紐約亞洲協會(Asia Society)演講並與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell)對談時表示，未來美中無疑將存在競爭，但美國倡導和平競爭，避免爭端。對話過程中有兩位觀眾先後打斷他講話，被保安帶離。

伯恩斯說，中國在過去20年間發生了巨變，政策轉向激化了兩國間的衝突。拜登政府的政策是競爭但避免爭端。他回憶剛上任時在北京與官員會面，發現雙方在北約和俄烏戰爭問題上的看法截然不同。「在涉及安全、軍事、技術、經濟和人權觀念的複雜關係中，作為世界上最大的兩個經濟體和最強大的軍隊，我們仍需溝通。拒絕溝通是不負責任也是不合理的。」

伯恩斯指出，「我始終堅信美國與中國的交往是正確的。我們在安全問題、經濟交流和公共衛生領域達成了不少合作和共識」。他說，當前美中交流聚焦四個重點：軍事領域、人工智慧、阻止芬太尼入美以及推動留人員交流。

美國駐中國大使伯恩斯(右)與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Sch...
美國駐中國大使伯恩斯(右)與亞洲協會美中關係中心主任夏偉(Orville Schell，左)對談。(記者范航瑜／攝影)

在談及俄烏戰爭時，當伯恩斯提到北京在經濟和軍事上支持了俄羅斯的軍事行動，一名觀眾突然打斷說：「你傳遞的消息完全是……」，話音未落便被夏偉勸阻，稱可以先讓伯恩斯講完再發表意見。但該女子繼續插話，直至被保安帶離現場。對談繼續幾分鐘，又被另一名女子打斷，女子稱「中國的立場從來不是由俄羅斯決定的。」該女子也被保安制止。伯恩斯則表示歡迎不同聲音，願意在對談結束後回答問題。

對談過程中，兩名觀眾先後打斷講話，發表反對意見，遭保安帶離現場。(記者范航瑜／攝...
對談過程中，兩名觀眾先後打斷講話，發表反對意見，遭保安帶離現場。(記者范航瑜／攝影)

美中關係去年有所回暖，但尚未恢復到新冠疫情前水平。伯恩斯提到，目前美國有約30萬中國留學生，但疫情後前往中國留學的美國學生僅剩800餘人。為促進溝通交流，美國駐中國大使館在中國社交媒體上開通了微博和微信帳號。不過他說，「我們發布的內容常被審查機構刪除。我們改標題，重新發布，可能持續20分鐘，又被刪除。」

伯恩斯說，「防火牆的存在意味著大多數中國公民無法了解到與我們相同的事實。在這種差異中尋求合作將是一場長期的和平之戰」。

在提問環節，有觀眾問伯恩斯未來幾年內美中是否可能發生軍事衝突。伯恩斯表示，美國目前能做的就是密切觀察中國的行動，並深入分析。「大使館不能預測未來。我們的首要任務是保護美國公民，向中國政府傳達我們的立場，了解並分析中國政府的行動，然後將這些信息傳達給華盛頓」。

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