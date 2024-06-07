SpaceX「星艦」第4度試射終於成功 順利降落印度洋

SpaceX公司「星艦號」(Starship)火箭於6日試飛成功，如期墜入印度洋。SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)也表示，今年將繼續進行至少六次試飛任務。(路透)

歷經三次試飛失敗後，SpaceX 公司「星艦號」(Starship)火箭於6日終於試飛成功，如期墜入印度 洋。SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)也表示，今年將繼續進行至少六次試飛任務。

路透報導，星艦號從德州發射後65分鐘按計畫墜落於印度洋，代表SpaceX太空公司打算打造可重複使用衛星發射器與月球登陸器的計畫再度取得進展。星艦號前三次試飛任務最後都以失敗畫下句點。馬斯克表示，SpaceX計畫今年至少進行六次試飛，由於國家航空暨太空總署(NASA)希望能安全將太空人 送達月球表面，SpaceX預計未來幾年將進行更多試飛。

由兩節火箭系統組成的星艦號火箭高近400英尺，在6日中部夏令時間上午7時50分從位於南德州博卡奇卡村(Boca Chica Village)附近的發射基地升空。在高度46哩處，Super Heavy火箭推進器與星艦號上節分離，星艦號則點燃本身引擎繼續朝太空上升，同時間，Super Heavy折返墨西哥灣，完成一次水面降落(splashdown)。

從SpaceX現場直播可發現，搭載攝影機的星艦號以每小時約1萬6000哩的速度在約125英里的高度巡航，朝著印度洋前進準備返回地球。

2023年4月星艦號火箭首次進行試射，但起飛幾分鐘後在距地面約25哩的高空爆炸，第二次在11月進行，同樣到達太空後爆炸。第三次試飛則在今年3月進行，雖然飛行距離更遠，但在穿越大氣層重返地球時，於印度洋上空約40哩處解體。

6日的試飛任務，星艦號幾乎已克服之前的技術問題，從飛行開始約45分鐘後，從攝影機可看見一團超熱的電漿在星艦外體形成，之後受到大氣摩擦而降速，星艦號機身部分金屬片與熱防護瓦也開始脫落，火箭的部分操控翼也出現剝落。最後星艦號在下降過程中重新點燃一枚引擎幫助自身轉正後墜入印度洋。馬斯克在火箭成功降落海面上時表示，「儘管失去了許多防熱瓦與操控翼，星艦號還是成功地在海上達成軟著陸！」

星艦號完全可重複使用的設計，展現SpaceX在衛星發射與搭載太空人業務的主要方向，預計在未來幾年，NASA將使用星艦號再度將太空人送上月球。