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拜登出席諾曼第登陸80周年紀念活動 強調支持歐洲安全

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統5日上午在法國儀隊歡迎下抵達巴黎，6日將訪諾曼第美國士兵公墓。(路透)
拜登總統5日上午在法國儀隊歡迎下抵達巴黎，6日將訪諾曼第美國士兵公墓。(路透)

拜登總統5日上午在法國儀隊歡迎下抵達巴黎，6日前往諾曼第海灘附近的美國士兵公墓，7日將在法國海岸著名的奧克角（Pointe du Hoc）懸崖發表講話。白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，拜登在諾曼第和奧克角的講話，將聚焦於探討孤立主義的危險和對抗獨裁的必要性。

拜登這趟訪問將在法國停留5天，出席諾曼第登陸80周年紀念活動，並於8日對法國進行國事訪問。二戰美軍及盟軍在諾曼第登陸，擊敗了納粹德國；拜登計畫在紀念儀式上發表重要講話。

美聯社指出，拜登將致力重申美國對歐洲安全的堅定支持，但一些歐洲盟友擔心，前總統川普若勝選將威脅甚至推翻美國許下的承諾。

蘇利文在飛往法國的空軍一號專機上表示，拜登演說將詳細說明「孤立主義的危險」，倘若「屈服於獨裁者，美國和世界最終將付出更大代價」。

蘇利文說：「80年後，我們看到獨裁者再次試圖挑戰秩序，試圖在歐洲挺進；熱愛自由的國家必須團結反對如此行徑。」

蘇利文還表示，拜登將在法國會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），討論「如何繼續加深對烏克蘭的支持」。

拜登及妻子吉兒8日將在法國展開國事訪問，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）將在巴黎舉行閱兵式，並在艾里賽宮（Elysee Palace）舉行國宴。美法領袖會談時，將討論如何強化聯盟，增進貿易，並為即將到來的奧運加強安全合作；預計雙方也將討論中東問題。

拜登訂於9日返美，但離法之前，預計他還會前往一次大戰陣亡美軍墓地。前總統川普2018年訪法期間曾以天氣不佳為由，臨時取消訪問同一地點的計畫。

拜登6月稍晚另將前往義大利參加七大工業國（G7）峰會，進一步重申對歐洲盟友的安全承諾。這將是總統大選季罕見的國際外交雙重活動。

儘管總統出訪表面上無分黨派，但拜登顯然認定諾曼第登陸周年紀念日與大選之間，存在政治關聯。

拜登 蘇利文 烏克蘭

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