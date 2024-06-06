拜登防衛台灣論 蘇利文：「一個中國」政策沒有改變

拜登 總統日前接受時代雜誌(TIME)專訪說，若中國入侵台灣，美國不排除動用軍力來應對；白宮國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan)4日在飛往法國的總統專機空軍一號上表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，也會持續執行。

拜登出訪法國，準備參加諾曼第登陸80周年紀念活動，蘇利文在前往法國的班機上接受隨行媒體訪問。

拜登接受時代雜誌專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中國試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；拜登說，不排除要動用美國的軍事力量，這和派遣陸、海、空軍力到台灣有明顯差別。

媒體詢問拜登的最新說法是否代表美國政策變化，蘇利文說，政策沒有改變，美國依然信守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，也會持續執行下去。

蘇利文表示，拜登是直率的人，當被問到這個假設性的問題，拜登給了回應，拜登一貫且強調突出美國的政策沒有改變。

但蘇利文並未進一步解釋拜登所謂的美國軍力或者相關計畫。

此外，拜登5日宣布，提名美國在台協會(AIT)前任台北辦事處處長梅健華(Kin Moy)出任美國駐越南大使。

梅健華現為國務院東亞局首席副助卿，曾在2015年到2018年擔任AIT處長；他是資深外交官，經歷豐富，曾在東亞局、情報與安全局服務，出任前國務卿 喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的辦公室副行政秘書，曾任前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)辦公室的執行秘書處主任，也曾被派駐北京、首爾、釜山等使領館；梅健華精通中文，會說廣東話。