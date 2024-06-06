我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

拜登防衛台灣論 蘇利文：「一個中國」政策沒有改變

記者張文馨／華盛頓報導

拜登總統日前接受時代雜誌(TIME)專訪說，若中國入侵台灣，美國不排除動用軍力來應對；白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)4日在飛往法國的總統專機空軍一號上表示，美國的「一個中國」政策沒有改變，也會持續執行。

拜登出訪法國，準備參加諾曼第登陸80周年紀念活動，蘇利文在前往法國的班機上接受隨行媒體訪問。

拜登接受時代雜誌專訪表示，美國不尋求台灣獨立，若中國試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；拜登說，不排除要動用美國的軍事力量，這和派遣陸、海、空軍力到台灣有明顯差別。

媒體詢問拜登的最新說法是否代表美國政策變化，蘇利文說，政策沒有改變，美國依然信守基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的一中政策，也會持續執行下去。

蘇利文表示，拜登是直率的人，當被問到這個假設性的問題，拜登給了回應，拜登一貫且強調突出美國的政策沒有改變。

但蘇利文並未進一步解釋拜登所謂的美國軍力或者相關計畫。

此外，拜登5日宣布，提名美國在台協會(AIT)前任台北辦事處處長梅健華(Kin Moy)出任美國駐越南大使。

梅健華現為國務院東亞局首席副助卿，曾在2015年到2018年擔任AIT處長；他是資深外交官，經歷豐富，曾在東亞局、情報與安全局服務，出任前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)的辦公室副行政秘書，曾任前國務卿賴斯(Condoleezza Rice)辦公室的執行秘書處主任，也曾被派駐北京、首爾、釜山等使領館；梅健華精通中文，會說廣東話。

拜登 蘇利文 國務卿

上一則

拜登出席諾曼第登陸80周年紀念活動 強調支持歐洲安全

下一則

50多名百歲老兵參加諾曼第登陸80周年活動 「我時日無多了」

延伸閱讀

WSJ爆拜登老化「私下精神不佳、有氣無力」 白宮批黨派攻擊

WSJ爆拜登老化「私下精神不佳、有氣無力」 白宮批黨派攻擊
轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟擬提告

轟拜登庇護禁令「與川普如出一轍」公民自由聯盟擬提告
拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變

拜登不排除動用美軍軍力 白宮重申一中政策沒變
拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

拜登祭出「最嚴」庇護禁令 強生批：作秀，早該這麼做了

熱門新聞

新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

2024-06-04 02:16
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了