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占領校長室 史丹福13名挺巴示威者被捕 遭逮學生勒令休學

編譯潘勛／綜合報導
親巴勒斯坦示威者5日除占領史丹福大學校長辦公室，還在校內露天廣場幾面砂岩牆壁及建築物外支柱大肆塗鴉。(美聯社)
親巴勒斯坦示威者5日除占領史丹福大學校長辦公室，還在校內露天廣場幾面砂岩牆壁及建築物外支柱大肆塗鴉。(美聯社)

巴勒斯坦示威者5日占領史丹福大學校長辦公室，並設下障礙；校方表示，這批示威者在校內露天廣場(Main Quad)幾面砂岩牆壁及建築物外支柱大肆塗鴉；校警趕到攻堅，過程中一名員警受傷，最後13名示威者被捕；校方表示，任何被捕學生都將被勒令休學，其中的大四學生不准畢業。

紐約時報報導，校方發言人墨斯托菲(Mostofi)表示，示威者早晨約5時30分進入校內第十大樓，占領大樓內的行政辦公室，包括校長、教務長辦公室，勒令校方要遵照幾項要求，包括校董會要辦理投票，決定是否要由幾家支持以國軍方的公司，撤走校產所做投資。示威者另在大學歷史建築露天廣場的幾面砂岩牆壁、建築外支柱噴漆，大肆塗鴉，批評警方、校方、以色列及美國。

警方接獲通報後趕到現場，肅清示威者，最後逮捕13人，過程中一名員警受傷。墨斯托菲表示，學生採取這種行動，讓校方震驚，校方將與執法單位合作，確保這些人面臨法律規定的全部處罰。

5日是史丹福大學春季學期最後一天上課；學生們騎腳踏車或步行上最後一天課程時，駐守露天廣場的警衛警告他們，說可能看到擾亂人心的塗鴉，如「死豬嘗來最美味」、「以色列下地獄去死」。

警方晨間逮捕衝進校長辦公室的示威者後不久，動手拆除4月下旬起設立的親巴人帳篷營，鄰近的親以色列設施一併清理。校警及其他校工把帳篷、旗子等帳篷營一應財財物搬上在旁守候的卡車。包括數名戴巴勒斯坦頭巾的一群學生在旁觀看拆除過程，他們指責校方行事風格有如懦夫，沒警告他們帳篷營要拆除，也沒告訴他們如何取回他們的財物。

以色列 史丹福大學 巴勒斯坦

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