哥大「法律評論」刊挺巴文章 董事會干預施壓封網

哥倫比亞大學極具影響力的學生法律刊物「哥倫比亞法律評論」(Columbia Law Review)學生編輯4日表示，該期刊遭到董事會施壓，禁刊巴勒斯坦 人權律師譴責以色列 的投稿，在投稿刊出後，董事會已關閉刊物的官網；時至5日，官網仍處於「網頁維護中」的靜態頁面。

美聯社報導，這篇爭議性投稿由哈佛大學博士候選人艾格巴利亞(Rabea Eghbariah)所寫，譴責以色列在加薩犯下種族屠殺並實施種族隔離政策。

在「哥倫比亞法律評論」編輯拒絕董事會的要求，並於3日發表這篇文章後，哥大 法學院由教職員工和校友組成的董事會決定關閉「哥倫比亞法律評論」網站。

美國歷史最悠久且久負盛名的法律刊物內容爭議，再度成為外界關注焦點；以色列與巴勒斯坦激進分子「哈瑪斯」開戰以來，學生、教職員和校方管理層的立場不同，分歧鴻溝愈來愈深。

「哥倫比亞法律評論」由哥大法學院學生負責運營，董事會負責監督這個非營利組織的財務狀況，向來不干涉刊物內容。多名編輯表示，董事會干預「空前侵犯」此刊物的獨立性。

董事會4日寫給學生編輯並與美聯社分享的信中寫道，該篇文章「未經正常程序審查或選擇，且部分學生編輯並不知道它的存在」，「為維持現狀，並提供學生編輯審查該文章的機會，同時讓『法律評論』有時間決定如何處理，我們暫時關閉網站」。

參與集稿與編輯這篇文章的學生表示，他們遵循嚴格的審查程序，且已準備好限制閱讀人數以預防讀者激烈反彈。

該文章作者、哈佛博士候選人艾格巴利亞在文中譴責以色列犯下「危害人類罪」，他對於文章導致「哥倫比亞法律評論」官網「被維修」表示，「這形同美國校園內，廣泛獨裁鎮壓的縮影」。

「哥倫比亞法律評論」編輯表示，該刊去年12月以壓倒性多數投票決定委外撰寫一篇關於巴勒斯坦法律議題的文章，隨後成立小型委員會，並對該校刊的編輯領導階層是否加入抱持開放態度，最終決定採納艾格巴利亞的投稿。

線上媒體「The Intercept」報導，艾格巴利亞那篇文章的初版曾投稿「哈佛法律評論」(Harvard Law Review)，但哈佛編輯部強烈反對而未刊登。