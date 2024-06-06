NewsBreak被爆AI匯整假新聞 3年來至少40起 背景涉及中國

NewsBreak總部位於加州山景城(Mountain View)，2015年以中文新聞聚合應用程式「一點資訊」子公司身分在美成立。(路透)

標榜免費即時提供美國地方新聞、下載次數最多的NewsBreak新聞應用程式，4日被路透等多家媒體踢爆使用人工智慧(AI )匯整假新聞，對社區造成困擾，已涉及多起侵權糾紛。它2015年以中文新聞聚合應用程式「一點資訊」(Yidian Zixun)子公司身分在美成立；2019年它與「一點資訊」剝離，核心仍源自中國。

路透報導，去年聖誕節前夕，NewsBreak曾發表一篇有關新澤西州 布里奇頓(Bridgeton)小鎮槍擊 事件的新聞，指「美國小鎮槍枝暴力令人震驚」。然而這起槍擊案根本未曾發生。新州布里奇頓警方為此在臉書發表聲明，駁斥這篇使用AI製作的文章「完全錯誤」，聲明並寫道：「看來這家『新聞』媒體認為用AI寫小說發給讀者毫無問題」 。

NewsBreak總部位於加州山景城(Mountain View)，在北京和上海設有辦事處。該公司告訴路透，他們在報導發出四天後已將其刪除，公司怪罪那則不正確消息是「內容來源」的錯，「若發現任何不正確內容或任何違反我們社區標準的內容時，會立即刪除該內容」。

路透指出，近年來隨著美國各地地方新聞媒體紛紛關閉，NewsBreak填補了空缺，自稱是「所有地方事務的首選消息來源」，每月用戶逾5000萬。

NewsBreak發表的內容來自路透、福斯、美聯社和CNN等各大媒體授權內容，另透過網路抓取地方新聞或新聞稿消息，由AI協助撰寫發出。路透報導，2021年以來，Newsbreak使用虛構署名、利用AI工具發表錯誤消息至少40起，影響其服務的地方社區；因為從競爭對手獲取內容而被告侵害版權，其中數起已和解。路透還取得該公司2022年備忘錄，有內部主管對「AI生成新聞」表達擔憂。

多位前NewsBreak員工匿名向路透表示，該應用程式演算法工程背後的大部分工作，是在其中國辦公室進行。

NewsBreak在2015年由一點資訊科技於美國成立子公司。NewsBreak執行長鄭朝暉(Jeff Zheng)創立一點資訊和Newsbreak；兩家公司共享2015年在美註冊的「興趣引擎」(Interest Engine)演算法專利，根據用戶興趣和位置推薦新聞內容。