五眼聯盟示警：中國駕馭不了先進戰機 招募西方飛官培訓解放軍
紐約時報5日報導，美國官員多年來指中國竊取美國研製戰機的技術，但中國飛行員無法駕馭先進戰機。如今情況可能轉變，美國與五眼聯盟(Five Eyes)5日示警，北京在各地加強招募西方退役飛官，培訓中國飛行員。
美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭組成的「五眼聯盟」發布報告表示，中國人民解放軍正試圖利用「西方退役飛官的技術和專業知識」，提升解放軍的空中行動能力。
美國國家反情報和安全中心(NCSC)主任凱西(Michael Casey)表示：「為克服其弱點，中國人民解放軍利用潛藏在全球各地的私人企業，提供豐厚薪水，積極招募西方軍事人才培訓解放軍飛行員。」
中國不斷增強其海空實力，北京領導階層示警，最終可能武統台灣。
匿名官員透露，中國戰機飛行員的實力無疑提升；官員認為，中國戰機飛行員的表現變好，大多歸因於外籍飛官培訓，而非中國飛行員自主訓練時間增加。
中國多年前就設法延攬西方飛官訓練解放軍，近期更加積極；美國官員表示，中國解放軍已在南非、肯亞、寮國、馬來西亞、新加坡和泰國等多國設立名義上的獨立訓練中心，獲聘的飛行員有機會駕駛各種先進飛機，薪酬上看數十萬元。
調查指出，部分飛行員起初可能不知道他們在訓練中國軍隊，但情況很快就會明朗。
官員拒絕透露多少盟軍飛官參與培訓中國軍隊，美國官員說可能有數十人；報導指出，已知三名加拿大前飛官、七名紐西蘭前飛行員和一群德國團隊曾訓練中國軍隊。
英國媒體報導，至少30名前英國飛官曾訓練中國飛行員，英國去年9月已強化禁止培訓外國飛行員的法律。
美國官員表示，2022年一架中國戰機在中國境內墜毀，飛行員彈射逃生；意外畫面顯示，地面上的其中一名飛行員，是講英語的西方人。
美國空軍參謀長布朗(Charles Brown Jr.)去年9月還是空軍司令時，曾透過備忘錄中警告下屬：「中國人民解放軍希望利用你們的知識和技能，縮小軍力落差」。
國防部副發言人布麗娜‧辛赫(Sabrina Singh)5日在記者會上被問道如何預防美國飛官培訓中國飛行員時，她回答，五角大廈總是告訴軍人「要忠於國家」。
紐時指出，教導外國人先進的作戰技能可能被告；「武器出口管制法」(AECA)除禁止販售武器，也禁止未經美國政府許可訓練外國軍隊。
美國當局多年來嘗試設法引渡陸戰隊前飛官達根(Daniel Duggan)回美審理，他被控於2010年和2012年訓練中國飛行員，包括訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。
達根2017年被起訴，2022年在澳洲被捕，之後一直關在高度設防監獄。
已歸化澳洲籍的達根否認相關指控，並持續透過法律角力反抗引渡；他的律師說，達根在不知情的狀況下與中國駭客合作。
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