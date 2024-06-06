五眼聯盟示警：中國駕馭不了先進戰機 招募西方飛官培訓解放軍

美國陸戰隊退役飛行員達根被控違法訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦，2022年在澳洲被捕的他力爭不被引渡到美國受審。(路透)

紐約時報5日報導，美國官員多年來指中國竊取美國研製戰機的技術，但中國飛行員無法駕馭先進戰機。如今情況可能轉變，美國與五眼聯盟(Five Eyes)5日示警，北京在各地加強招募西方退役飛官，培訓中國飛行員。

美國、英國、加拿大 、澳洲 和紐西蘭組成的「五眼聯盟」發布報告表示，中國人民解放軍 正試圖利用「西方退役飛官的技術和專業知識」，提升解放軍的空中行動能力。

美國國家反情報和安全中心(NCSC)主任凱西(Michael Casey)表示：「為克服其弱點，中國人民解放軍利用潛藏在全球各地的私人企業，提供豐厚薪水，積極招募西方軍事人才培訓解放軍飛行員。」

中國不斷增強其海空實力，北京領導階層示警，最終可能武統台灣。

五眼聯盟國家共同提出警告，中國近年廣招西方國家的退休飛官訓練中國飛行員，造成區域安全上的漏洞。圖為澳洲、加拿大、美國、紐西蘭、英國的情報首長去年在加州開會。（照片取自聯邦調查局）

匿名官員透露，中國戰機飛行員的實力無疑提升；官員認為，中國戰機飛行員的表現變好，大多歸因於外籍飛官培訓，而非中國飛行員自主訓練時間增加。

中國多年前就設法延攬西方飛官訓練解放軍，近期更加積極；美國官員表示，中國解放軍已在南非、肯亞、寮國、馬來西亞、新加坡和泰國等多國設立名義上的獨立訓練中心，獲聘的飛行員有機會駕駛各種先進飛機，薪酬上看數十萬元。

調查指出，部分飛行員起初可能不知道他們在訓練中國軍隊，但情況很快就會明朗。

官員拒絕透露多少盟軍飛官參與培訓中國軍隊，美國官員說可能有數十人；報導指出，已知三名加拿大前飛官、七名紐西蘭前飛行員和一群德國團隊曾訓練中國軍隊。

英國媒體報導，至少30名前英國飛官曾訓練中國飛行員，英國去年9月已強化禁止培訓外國飛行員的法律。

美國官員表示，2022年一架中國戰機在中國境內墜毀，飛行員彈射逃生；意外畫面顯示，地面上的其中一名飛行員，是講英語的西方人。

美國空軍參謀長布朗(Charles Brown Jr.)去年9月還是空軍司令時，曾透過備忘錄中警告下屬：「中國人民解放軍希望利用你們的知識和技能，縮小軍力落差」。

國防部副發言人布麗娜‧辛赫(Sabrina Singh)5日在記者會上被問道如何預防美國飛官培訓中國飛行員時，她回答，五角大廈總是告訴軍人「要忠於國家」。

紐時指出，教導外國人先進的作戰技能可能被告；「武器出口管制法」(AECA)除禁止販售武器，也禁止未經美國政府許可訓練外國軍隊。

美國當局多年來嘗試設法引渡陸戰隊前飛官達根(Daniel Duggan)回美審理，他被控於2010年和2012年訓練中國飛行員，包括訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。

達根2017年被起訴，2022年在澳洲被捕，之後一直關在高度設防監獄。

已歸化澳洲籍的達根否認相關指控，並持續透過法律角力反抗引渡；他的律師說，達根在不知情的狀況下與中國駭客合作。