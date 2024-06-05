紀念「白紙運動」遭襲 中國留學生控哥大坐視

就讀哥倫比亞大學、化名卡琳(Karin)的中國女留學生4日在眾院聽證會上表示，2022年她組織追思會，紀念中國新冠鎖國封控期間，發生在新疆烏魯木齊市的公寓樓失火、多人喪生的事件(白紙運動 )，會上一名她的朋友遭到襲擊，但哥大 校方竟然毫無作為，想任由此事不了了之。

「國家評論」(National Review)報導，卡琳以安全考量為由，戴著帽子、墨鏡及口罩，參加「國會及行政當局中國委員會」(Congressional-Executive Commission on China)為六四天安門事件35周年舉辦的聽證會。但卡琳表示，預料中國政府最後還是會知道她是誰，目前隱藏身分，只為延後中國公安去找她父母「喝茶」的時間，但那是無可避免的事。

卡琳表示，她2022年11月與朋友合作，在哥大舉行示威，紀念中國烏魯木齊市被封鎖的一座大樓失火，燒死多名被害人事件。她表示，主辦方想辦和平示威，但自己的朋友艾娃(Ava)發表演講後不久，便遭到暴力襲擊，一名自稱也是哥大學生的男子揮拳攻擊艾娃的臉。

當時，紐約市警局表示，攻擊者多次揮拳襲擊被害人臉部，把她打昏；市警局2023年1月說，調查還在進行。

卡琳表示，艾娃求助哥大行政處，但校方除建議她去找「心理健康協助」外，別無動作，甚至未向校園發布安全警戒。

卡琳指出，事件發生後，她害怕親北京的哥大同學會攻擊她，「而哥大當局什麼也沒做」。「國家評論」請求哥大發言人就此置評，迄未獲回應。

卡琳表示，她對自己人身安全的憂懼不斷擴大，她害怕會遭遇不測，會像艾娃一樣臉上挨拳，或像柏克萊 音樂學院(Berklee School of Music)的女學生，收到要砍掉她雙手的威脅訊息。

今年稍早，聯邦法院判處柏克萊音樂學院一名男生恐嚇罪成立，因為他騷擾、在網路跟蹤同班女生，而那名女生幫忙製作與中國「白紙運動」相關的海報。當時有新聞報導指該校學生責備校方未能提供足夠的支援被害女生。