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六四35周年 天安門城樓全天關閉 增崗哨、安檢

特派記者陳政錄、特派員李春／北京-香港報導
4日是天安門事件35周年，六四罹難者的親屬前往北京萬安公墓祭拜。圖為天安門母親發起人張先玲(左二坐輪椅者)與罹難者親屬們在墓前致哀。(中央社)
4日是天安門事件35周年，六四罹難者的親屬前往北京萬安公墓祭拜。圖為天安門母親發起人張先玲(左二坐輪椅者)與罹難者親屬們在墓前致哀。(中央社)

4日是中國「六四事件」35周年，北京當局提高社會維穩措施，除天安門廣場仍需預約進入，天安門城樓公告全天關閉外，在北京市區各天橋、大型路口甚至地下道，再次出現「看橋員」的身影，甚至有警察搭配「民兵」的崗哨組合，與以往不同，民兵改著「迷彩軍服」上街，引起來往民眾關注。

位於北京市中心的天安門廣場和北京故宮，一直是遊客聚集地，昨天適逢六四事件35周年，北京核心地帶的安檢和交通管制區域明顯擴大，查驗身分證件崗哨增加，武警、警察、保安、志願者(類似志工)等的站崗、巡邏數量也有所提升，例如當天要進入北京故宮的遊客，須改經東華門進入午門，而非原先直接從天安門進入。

4日登入「天安門城樓參觀預約」平台顯示，天安門城樓於6月4日全天關閉，鄰近天安門廣場的地鐵「天安門東站」Ｄ出口，公告2至5日分時段封閉。

至於天安門廣場，因實行預約參觀制，疫情後至今仍未放寬，在周邊管制區擴大下，未成功預約者，6月4日當天幾乎無法接近廣場周邊，不少遊客被勸退。

4日北京市區各天橋、大型路口甚至地下道，再次出現「看橋員」身影，與過去不同，這些「看橋員」穿著迷彩軍服，配戴有「中國民兵」、「北京民兵」、「北京市民兵安保值勤」字樣的臂章，年紀也普遍較輕，還有民兵哨點放著防爆盾牌和防爆叉。

「看橋員」是2022年中共20大期間出現的「維穩新常態」，他們在北京市區的天橋上站崗，以防「四通橋事件」重演。去年全國兩會、一帶一路峰會期間，也曾出現「看橋員」。

中共當局也加強管控網路，各社群和網路遊戲平台用戶，被禁止更換頭像和暱稱，以防止用戶透過換頭像等方式來紀念六四。

六四事件35周年，香港不再有相關遊行、燭光晚會和追思彌撒，成了個「敏感日子」後，仍有港人以不同形式表達其心情。港警高調戒備，出動特別裝備的反恐特勤隊，「劍齒虎」裝甲車亦到銅鑼灣戒備。

4日下午，人稱「王婆婆」的社運人士王鳳瑤，在銅鑼灣怡和街一帶舉起花束，高叫口號，一批員警圍起封鎖線將她包圍，指其呼喊的口號具有煽動意圖，可能違反國安法，將王帶上警車。

北京市各大天橋、主要路口和地下道，4日出現民兵著迷彩軍服站崗。(記者陳政錄／攝影...
北京市各大天橋、主要路口和地下道，4日出現民兵著迷彩軍服站崗。(記者陳政錄／攝影)

天安門 六四 中共

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