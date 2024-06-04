女CEO增多 蘇姿丰身價3030萬 連5年榜首

超微執行長蘇姿丰去年收入逾3000萬元，是五百大公司女性執行長的榜首。(歐新社)

美聯社公布調查結果，2023年共有25位女性出任大型公司的執行長職務，人數是2011年開始調查以來最多，其中晶片 大廠超微(AMD)執行長蘇姿丰 (Lisa Su)薪酬超過3000萬元，是薪酬排行最高的女性執行長。

在美聯社年度薪酬調查中包括的341位執行長中，其中有25位是女性，人數是2011年調查開始以來最多，第二多是2017年的21位。研究公司Equilar為美聯社進行的調查包括在史坦普500(S&P 500)中服務至少兩年的執行長。自2014年起擔任超微(AMD)執行長的蘇姿丰以身價3030萬元，成為2023年薪酬最高的女性執行長並已連續5年奪冠，她的整體排行也從25位進步到21位。細分來看，蘇姿丰基本薪資為120萬元，績效獎金超過140萬元，薪酬多數是2180萬元的股票。

其他前五位薪酬最高的女性執行長還包括通用汽車(General Motors)執行長巴拉(Mary Barra)薪酬2780萬元、花旗集團執行長佛雷澤(Jane Fraser)薪酬2550萬元、航太國防公司諾斯羅普格魯曼公司(Northrop Grumman Corp.)的沃登(Kathy Warden)為2350萬元以及薪酬2340萬元的優比速(UPS)執行長托梅(Carol Tome)。

調查也發現，女性執行長薪酬中位數已成長21%來到1760萬元，而男性則成長12%來到1630萬元。即便如此，這次調查發現，男性執行長最高薪酬仍遠超過女性執行長的薪酬，例如晶片大廠博通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan)薪酬便高達1.61億元。

對此，猶他州 立大學(Utah State University)社會學教授葛拉斯(Christy Glass)認為，雖然今年有更多女性出任執行長是正面發展，但整體趨勢並不樂觀。她認為，男女人數之所以不成比例的部分原因源自於「玻璃懸崖」(glass cliff)，也就是女性較常被任命出任發展不順公司的執行長職務。她說，「這彷彿前進了一步，又後退兩步，而其中一個原因是企業處於危機時，女性往往有機會擔任執行長，這就代表她們在領導生涯的一開始就處於不利位置。」