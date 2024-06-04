我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加2華女租房經歷 ：房東擅自裝設室內監視器

民調：川普喊驅逐無證客 獲半數選民共鳴

獨立200年 墨西哥選出首位女總統薛恩鮑姆

編譯盧思綸／綜合報導
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆(中)3日於墨西哥市憲法廣場慶祝勝選。(路透)
墨西哥總統當選人薛恩鮑姆(中)3日於墨西哥市憲法廣場慶祝勝選。(路透)

墨西哥2日舉行總統大選，官方計票結果顯示，左翼執政黨「國家復興運動黨」(Morena party)候選人、墨西哥市前市長薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)以壓倒性票數當選，成為該國首位女總統，也是墨國首位猶太裔國家元首。

墨西哥國家選舉機構宣布，根據已開出的約75%選票，61歲的薛恩鮑姆得票率約58.7%，比在野黨主要競爭對手加維斯(Xóchitl Gálvez)高出30個百分點，更比唯一男性候選人、中間派的梅內茲(Jorge Álvarez Máynez)高出約50個百分點。

薛恩鮑姆在勝選演說中表示，「共和國成立200年來，我將首次成為墨西哥第一位女總統。正如我在其他場合說過的，我並不是獨自一人達成，我們一起來到這裡，包括帶著給我們祖國的女英雄，還有我們的祖先、我們的母親、我們的女兒和我們的孫女」。

得票率第二的加維斯已向支持者承認敗選，「我已與薛恩鮑姆聯絡，並確認選舉結果」。

在墨國，每天約有十名女性被殺害。當地女性選民很高興看到女性打破政壇玻璃天花板。

薛恩鮑姆曾任墨西哥市市長，她的勝選在這個犯罪與性別暴力猖獗的國家寫下新猷。支持她的群眾揮舞旗幟，在墨西哥市主要廣場上慶功。

薛恩鮑姆祖父母來自立陶宛和保加利亞，因逃避對猶太人的歧視和納粹迫害移民墨西哥。薛恩鮑姆拿到環境工程博士後，曾赴柏克萊加州大學從事博士後研究。

薛恩鮑姆備受選民青睞，主要歸功於即將卸任的總統羅培茲(Andrés Manuel López Obrador)，他的支持率超過六成，但依法不得連任。

50歲街頭食物小販巴布維納說，她把票投給薛恩鮑姆，因為國家復興運動黨「給老人和小孩很多支持」。

薛恩鮑姆矢言將繼續執行羅培茲頗具爭議的「擁抱而非子彈」策略，以從根源解決境內犯罪問題。她也必須處理與美國的複雜關係，尤其是跨境毒品走私和移民等棘手議題。

墨西哥暴力猖獗，這次選舉至少有38名候選人遇害身亡，大選當日更傳出有投票所遇襲，造成二人喪生。除了總統，這次選舉還選出國會議員和州長等約2萬個民選職位，是墨西哥史上規模最大的選舉。

墨西哥 猶太 移民

上一則

杭特購槍案／傳喚逾10名證人 前妻、嫂嫂和前女友入列

下一則

紐約證交所出包 波克夏A股一度暴跌99% 錯誤交易將取消

延伸閱讀

女科學家成墨西哥新總統 薛恩鮑姆擅於冷靜應對危機

女科學家成墨西哥新總統 薛恩鮑姆擅於冷靜應對危機
墨西哥大選計票尾聲 首位女總統薛恩鮑姆近6成得票大勝

墨西哥大選計票尾聲 首位女總統薛恩鮑姆近6成得票大勝
暴力籠罩投票...墨西哥選出首位女總統

暴力籠罩投票...墨西哥選出首位女總統
墨西哥選出首位女總統 多個出口民調：薛恩鮑姆得票過半贏得大選

墨西哥選出首位女總統 多個出口民調：薛恩鮑姆得票過半贏得大選

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
新冠疫情期間，佛奇是聯邦政府防疫指揮官，經常在白宮記者會上發布防疫指南。(美聯社)

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

2024-06-03 09:25
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27

超人氣

更多 >
防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據

防疫英雄跌下神壇 佛奇承認規定多「編造」、沒科學根據
灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味

灣區華人買到「好市多最好吃麵包」 讚：濃濃奶油味
4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀

4生肖下半年財運旺又遠離小人 屬鼠創業成功、他們投資收益可觀
嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%

嚇死…紐交所技術故障 波克夏股票「暴跌」99.97%
專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標

專家建議 人人都應有這4個儲蓄目標