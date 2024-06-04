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史坦普500大執行長 平均1630萬 抵員工200年

記者張聲肇／綜合報導
史坦普五百大企業的CEO獲得豐厚報酬，圖為高通執行長陳福陽(左起)、蘋果執行長庫克、Prologis執行長莫哈丹、Netflix執行長薩蘭多斯。(美聯社)
史坦普五百大企業的CEO獲得豐厚報酬，圖為高通執行長陳福陽(左起)、蘋果執行長庫克、Prologis執行長莫哈丹、Netflix執行長薩蘭多斯。(美聯社)

美聯社分析發現，史坦普500大公司執行長去年的中位年收入達1630萬元，比前年增加12.6%，相當於他們公司中等待遇員工200年的年薪。

被通膨壓喘不過氣的民間企業員工，去年薪資福利的漲幅雖有4.1%，仍漲幅不及他們最高主管的三分之一。

美聯社指出，執行長獲得豐沃報酬，因為美國經濟出奇的強韌，支撐了強大的利潤，讓股價節節高升。在新冠病疫的打擊下，美國企業面臨通貨膨脹揮之不去的陰影以及利率步步高升的壓力，但仍有20多位執行長的年收入增加50%以上。

紐約的薪酬顧問公司(Compensation Advisory Partners)創辦合夥人馬拉菲斯(Kelly Malafis)說，在後新冠的市場裡，各大企業的董監事會覺得自己的執行長很行，就不惜重金獎賞、留任。「種種因素結合一氣，是執行長待遇大增的原因。」

但進步派智庫政策研究所(Institute for Policy Studies)全球經濟計畫主持人安德森(Sarah Anderson)卻認為，最高主管和一般員工待遇的鴻溝太深，導致一般美國人對總體經濟表示不滿。她說，「大家都真切感受到通貨膨脹，但通膨讓他們覺得更痛苦，因為薪資漲幅跟不上物價。」

多數公司聽股東的話，將執行長的待遇和公司績效緊緊綁在一起，因此執行長待遇很大一部分是分股，分到的股票，通常不能很快脫手，除非公司業績達到某一目標，譬如股價大漲、市值大增、獲利改善。去年執行長獲賞的股票平均比前年多了11%，分紅只多2.7%。

美聯社比較了史坦普500公司當中341名執行長的2023年待遇，發現高通(Broadcom)執行長陳福陽(Hock Tan)獲1.62億元最高， Fair Isaac Corp的蘭辛(William Lansing)、蘋果的庫克各有6630萬元和6320萬元。

史坦普500 通貨膨脹 庫克

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