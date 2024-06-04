能源博士冷靜不好鬥 薛恩鮑姆：我相信科學

擁有博士學位的薛恩鮑姆，在擔任墨西哥市市長期間，提倡戴口罩防疫，並且以身作則。(美聯社)

墨西哥 左派執政黨「國家復興運動黨」(Morena)總統候選人薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)獲選成為墨西哥獨立200多年來首位女總統，以及首位領導這個天主教國家的猶太 裔人士。

薛恩鮑姆是移民第三代，祖父母是來自保加利亞和立陶宛的猶太人；她生於墨西哥市，雙親經歷1960年代初期的社會騷亂，當時學生和社運人士尋求終結「革命制度黨」(IRP)的長期執政。

近期出版的薛恩鮑姆傳記，引述她的話說：「我們家從早到晚都在聊政治。」

薛恩鮑姆與政壇恩師、現任總統羅培茲歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)個性迥異，但兩人在政治方面關係密切，且對於解決社會不平等的看法相近。

美國南加大政治學教授帕蜜拉‧史塔(Pamela Starr)形容，薛恩鮑姆「並非是民粹主義者，更偏向是一位主流的左翼政治人物」。

許多人認為，能源博士背景出身的薛恩鮑姆較不好鬥、注重數據，且能在危機時刻保持冷靜。

薛恩鮑姆去年接受「美聯社」訪問時說：「我相信科學。」

新冠肺炎疫情 期間，身為墨西哥市市長的薛恩鮑姆以實際行動帶頭防疫，當時她領導的900萬人城市，採取與羅培茲歐布拉多在全國層面不同的防疫措施；例如，聯邦政府不注重新冠病毒檢測，但墨西哥市擴大篩檢。

疫情擴散後，羅培茲歐布拉多採取避免經濟傷害的做法，但薛恩鮑姆限制企業的營業時間和產能；羅培茲歐布拉多走進人群，而她戴著口罩露面並呼籲人們保持社交距離。

墨西哥居高不下的暴力，將是薛恩鮑姆10月1日就任後的一大急迫挑戰；她競選期間表示，將擴大羅培茲歐布拉多成立的準軍事化組織「國民兵」，並延續他打擊社會弊病的措施，相關陋習讓許多年輕人成為毒梟招募的目標。

薛恩鮑姆在選前最後一次造勢活動中談到她打擊犯罪集團的辦法時說：「這並非鐵腕、戰爭或獨裁，我們將採行釜底抽薪的戰略，並朝零懲罰的目標前進。」

薛恩鮑姆讚賞羅培茲歐布拉多，認為是新自由主義經濟政策讓數百萬人陷入貧困，承諾打造福利國家；她去年表示，「左翼保障全民的最低權利」。

不同於羅培茲歐布拉多與政府部門及媒體爭鋒相對，分析師認為薛恩鮑姆的做法較溫和且選擇更多元。

伊比利亞美洲大學(Iberoamerican University)政治學者伊馮娜‧阿庫尼亞‧穆里略(Ivonne Acuña Murillo)說：「薛恩鮑姆將朝不同的方向前進。」