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今夏首波致命熱浪襲美西 鳳凰城、賭城氣溫可達118℉

編譯俞仲慈／綜合3日電
今夏首波致命熱浪即將襲擊美西，部分城市最高溫可達華氏118度。（美聯社）
今夏首波致命熱浪即將襲擊美西，部分城市最高溫可達華氏118度。（美聯社）

受到墨西哥強烈高氣壓逐漸北移影響，今年夏季首波熱浪自本周起襲擊西岸大部分地區，預估亞利桑納州鳳凰城(Phoenix)、內華達州拉斯維加斯(Las Vegas)氣溫可能創下高達華氏118度的新紀錄。

華盛頓郵報3日報導，這波熱浪高溫至少超出平均氣溫10至20度，預計在5日至7日達到高峰，直到周末才會逐漸降溫。

氣象單位針對加州內陸地區、亞利桑納州、內華達州南部以及猶他州南部2500萬居民發布高溫警報，覆蓋範圍包括鳳凰城、拉斯維加斯、加州死亡谷(Death Valley)以及周邊沙漠；加州中央山谷(Central Valley)包括貝克斯菲(Bakersfield)、弗萊斯諾(Fresno)和首府沙加緬度(Sacramento)，由於熱浪將向北延伸至沙斯塔縣(Shasta County)與瑞定(Redding)，甚至影響舊金山灣區等臨海地區，隨著熱浪逼近，影響範圍還會擴大。

今夏首波致命熱浪即將襲擊美西，部分城市最高溫可達華氏118度。（路透）
今夏首波致命熱浪即將襲擊美西，部分城市最高溫可達華氏118度。（路透）

根據氣象預測，西部內陸地區預計高溫達到華氏100至110度；部分沙漠地區包括拉斯維加斯、鳳凰城恐出現華氏110至120度的極端高溫。

西南沙漠地區高溫很可能突破110度大關，預估鳳凰城6日恐會創下華氏112度新紀錄；至於加州東部靠近亞利桑納州邊境的麗都市(Needles)預計也會出現華氏114度高溫。

加州死亡谷向來是地表最熱的地區之一，高溫可能短短數日達到華氏120度，預估5日至8日四天最高溫分別為122度、124度、123度與120度。

加州中央山谷多數地區可能會在5日創下超過105度高溫記錄，而且這波熱浪將蔓延至北加州，並在太平洋西北部上空短暫停留。

由於初夏出現熱浪，許多民眾尚未適應炎熱的天氣，住家環境若沒有空調，可能帶來致命性危險。

美聯社報導，去年夏季南部地區熱浪來襲，鳳凰城創下有史以來最炎熱的7月，平均氣溫超過華氏100度，全國累計至少645人因高溫不幸死亡。

報導指出，儘管本周末炎熱氣氣可能略有緩解，但至少在6月中旬前，西部地區氣溫仍將高於正常值，加上地球過去12個月的氣溫均創下歷史新高，凸顯溫室效應危機已經到了刻不容緩的地步。

高溫 加州 熱浪

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