我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州參眾兩會點頭 白卡針灸福利有望保留

矽谷拉麵大胃王挑戰 冠軍2分半嗑完3碗

手機防駭 NSA：每周至少關機1次、留意公共Wi-Fi

編譯徐薏茹／綜合報導
國家安全局建議，定期關閉手機電源、未使用時關閉藍牙，有助手機安全。(美聯社)
國家安全局建議，定期關閉手機電源、未使用時關閉藍牙，有助手機安全。(美聯社)

定期關閉手機電源、未使用時關閉藍牙、只使用可信賴的配件，這些都是國家安全局(NSA)的手機使用安全建議。

日常隨身攜帶的手機可能面臨一連串的安全威脅，包括網路釣魚、惡意軟體、間諜軟體等攻擊，只要一次成功的攻擊就能損害手機、危及個人資訊，甚至盜用身分，那該如何自保呢？

NSA在「行動裝置最佳實踐」(Mobile Device Best Practices)報告中提供各種做法，以阻止駭客和不法分子侵入行動裝置，其中一個簡單的方法便是關閉手機再開機。

「魚叉式網路釣魚攻擊」(Spearphishing)可以針對手機安裝惡意軟體，「零點擊攻擊」(zero-click attack)無需使用者互動即可感染設備；NSA建議，每周至少關閉手機電源一次再重新開機，這簡單的操作可以讓駭客更難竊取手機內的資訊。但NSA警告，這一招並非萬無一失，仍須謹慎。

其他可能影響行動裝置的威脅：

惡意應用程式可以感染手機。

惡意Wi-Fi網路可以攔截並將目標手機的流量引導至他處。

間諜軟體可以監視目標手機的語音和影片對話。

透過遠端訪問目標行動設備的駭客可以收集通話或簡訊數據。

當然，實際接觸目標手機的駭客，即使只是短暫使用，也能在手機安裝惡意軟體或間諜軟體。

自保的方法：

更新應用程式(App)。確保更新應用程式與最新的安全修補運作系統。

使用官方應用程式商店。只從官方商店下載應用程式，如蘋果(Apple)的App Store或Google的Google Play Store。

不要隨意點擊。避免點擊電子郵件和簡訊中的連結或附件檔案，因為這是觸發惡意軟體的常見方式。

留意公共Wi-Fi網路。盡可能避免加入公共網路；另有專家建議加入公共網路時使用VPN。

關閉藍牙。未使用時務必關閉藍牙，以防止未經授權的設備連接你的手機。

使用安全的密碼。為手機解鎖設定至少有六個數字的強力密碼。

利用生物識別技術。為了更佳的安全與方便性，啟用裝置內建的面部或指紋掃描功能。

使用可信任的配件。只使用原廠充電線或可信賴製造商的充電配件，避免使用公共USB充電站。

關閉定位服務。沒有需求時關閉定位服務以保安全。

除了採用NSA的建議外，還可以使用專用的應用程式幫助保障行動裝置的安全，如安全掃描器iVerify，可以仔細搜查裝置內的惡意軟體，確保使用者能在iPhone或Android手機使用基本的安全功能。

駭客 間諜 App

上一則

校園新危機 濫用AI偽造同學裸照上傳

下一則

93歲梅鐸梅開五度娶67歲生物學家 前妻鄧文迪牽線

延伸閱讀

Ticketmaster 5.6億用戶個資訊外洩 駭客暗網兜售

Ticketmaster 5.6億用戶個資訊外洩 駭客暗網兜售
紀念六四35周年 在美人權人士收到死亡威脅

紀念六四35周年 在美人權人士收到死亡威脅
駭客隨機犯案 社安號碼遭盜用氾濫

駭客隨機犯案 社安號碼遭盜用氾濫
密碼愈長愈安全 駭客破解8字元只要花37秒

密碼愈長愈安全 駭客破解8字元只要花37秒

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48
維尼吉亞州紐波特紐斯港是東岸的重要軍事基地，經常有航母和潛艦在此維修。(美聯社)

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

2024-06-01 02:27

超人氣

更多 >
93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃
星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽

星二代百百種 她堅持當「性工作者」 爸媽難堪又勸不聽
南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」

南京孕婦遭夫推下崖 隔五年終於「有了」
文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼

文化差異？中國大媽在美躲狗 遭人白眼
好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多

好市多消費刷卡竟被連刷17次 300元費用變成5000多