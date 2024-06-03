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校園新危機 濫用AI偽造同學裸照上傳

編譯俞仲慈／綜合報導

人工智慧(AI)科技日新月異，連未成年人也能輕鬆上手，甚至利用同學照片偽造出裸照上傳聊天室，許多無辜青少年受害，形成全美校園新危機。

據華爾街日報(WSJ)報導，去年11月新澤西州威斯特菲德高中(Westfield High School)爆發AI假裸照事件，隨後加州比佛利山莊(Beverly Hills)也有五名中學生濫用AI 技術偽造同學裸照，遭校方開除；還有邁阿密兩名中學男生因為製作並分享同學假裸體遭到逮捕、被控犯下重罪。

諮詢服務公司Human Factor今年2月間，派員前往韋斯特菲爾德進行兩天訪問調查，有被害女生坦承因此事而飽受羞辱。

隨後Human Factor針對全國1000多名學生、教育工作者和家長進行調查，拉斯維加斯有一名學生表示：「就算知道是假照片，受害人還是被視為骯髒，無論如何總有人不會相信。」

調查發現，被問及假裸體製造者和假裸體受害者，哪個人更容易受到影響時，73％受訪者回答是被害人。

伊利諾伊州埃爾多拉(Eldorado)一位學生直言：「即使假裸照被揭穿，照片主角仍會被霸凌、嘲笑。」阿拉巴馬州席爾(Seale)的學生則強調：「他們的道德會受到質疑。」紐約州萊維頓(Levittown)一名學生也補充道：「大家會對他們有不同看法。」

接受調查的學生有三分之二表示，只要照片看起來逼真，很可能就會被認為是真的，尤其認定受害者是會分享裸照的人；只有三分之一表示，會詢問對方裸照真假。

調查發現裸照不是在私人群組分享，就是透過Snapchat等平台分享，鮮少有家長會發現，而且學生們也坦承，就算在群組看到裸照也不會檢舉，尤其若知道是哪個人偽造，更不會通報校方，避免惹禍上身。

參與調查的學生有六成相信同齡青少年會濫用AI技術製造假裸照，因此Human Factor呼籲學校與家長應該防範於未然；同時聯邦調查局(FBI)今年3月也發布警告提醒，無論是否未成年，凡是濫用AI技術製造性暴力素材者，皆屬罪犯。

AI 新澤西州 阿拉巴馬州

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