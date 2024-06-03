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Ticketmaster被駭 傳5.6億筆個資外洩 暗網叫價50萬元

編譯徐薏茹、記者沈瑋／綜合報導
傳駭客集團竊走5億6000筆Ticketmaster顧客個資。(美聯社)
傳駭客集團竊走5億6000筆Ticketmaster顧客個資。(美聯社)

Ticketmaster母公司「理想國」(Live Nation)在證券文件中指出，駭客集團ShinyHunters聲稱竊走5億6000筆Ticketmaster顧客個資，該公司正在調查這起可能的數據洩漏事件。

理想國提交給國家證管會(SEC)的文件中指出，5月20日發現，Ticketmaster所使用的第三方雲端數據庫環境內存在「未經授權的活動」，該數據庫內含公司數據。

一周後，駭客集團ShinyHunters聲稱已取得1.3兆位元(TB)的Ticketmaster用戶數據，包括姓名、地址、電話號碼及其他詳細資訊和信用卡資料；根據網路安全新聞網站Hack Read報導，駭客在暗網以50萬元的價格出售這些數據。

ShinyHunters以竊取大公司的用戶數據臭名昭著，曾在2021年兜售AT&T的7000萬用戶的個人資訊，儘管AT&T在當年否認資訊外洩。

理想國表示沒有證據表明數據洩漏對業務營運造成「實質性的影響」，該公司正在努力減輕用戶的風險，並且已經通知執法部門。

司法部指出去年即曾指出，科技公司、國際股票交易公司、服飾公司、營養與健身公司，被竊數據包括數百萬的顧客紀錄。

理想國聲明：「我們也會依據情況，通知監管機構和用戶，有關未經授權訪問個人資訊的活動。」

根據司法部的消息，自2020年初以來，ShinyHunters已經在美國和全球買賣竊取自60家公司的數據。

據CBS新聞報導，他們審查ShinyHunters發布的52個電郵地址，發現這些地址與美國多個州以及加拿大和新西蘭的個人有關，許多與Ticketmaster帳戶相關聯。同時，Ticketmaster的現任和前任員工的姓名，也包含在此次洩漏中。

ShinyHunters同時聲稱，手上有Santander銀行的3000萬名客戶帳戶信息，以及其員工的個資。Santander銀行已承認其所使用的第三方數據庫，有數據外洩情況。Santander銀行未披露使用的是哪一家第三方數據庫，但Ticketmaster發言人說，他們使用的是雲端數據服務供應商Snowflake。

Ticketmaster近期風波不斷，5月23日司法部與30個州和地區總檢察長針對理想國提起聯邦訴訟，指控該公司壟斷現場活動門票市場。

反壟斷訴訟影響廣泛，有可能重塑現場表演娛樂產業，以及相關的費用和成本。

司法部 駭客 雲端

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