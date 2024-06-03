93歲梅鐸梅開五度娶67歲生物學家 前妻鄧文迪牽線

93歲的媒體大亨梅鐸梅開五度，與退休的分子生物學家艾琳娜·朱可瓦結婚。(美聯社)

高齡93歲的媒體大亨梅鐸 (Rupert Murdoch)梅開五度，1日於自家位於加州 的摩拉加(Moraga)酒莊，與退休的分子生物學家艾琳娜·朱可瓦(Elena Zhukova)締結連理。

梅鐸旗下的「新聞集團」(News Corp.)於2日證實這件喜事，並公布了這對新人的照片。照片中，這對新婚夫婦站在花園裡相擁拍照；梅鐸身穿黑色西裝、打黃色領帶，而67歲的新娘則手拿著一束白色鮮花，身穿一襲簡約露肩白色禮服，兩人相互依偎或坐或站，看起來非常開心。

根據報導，出席兩人婚禮的賓客，包括了職業美式足球聯盟NFL新英格蘭愛國者隊(New England Patriots)的82歲老闆克瑞夫特(Robert Kraft)和新聞集團執行長湯姆森(Robert Thompson)等人。

梅鐸在此前曾四度結婚並育有六個孩子，最近的一次婚姻則是與模特兒潔芮霍爾(Jerry Hall)，兩人在2016年結婚，於2022年離婚。

艾琳娜·朱可瓦此前曾與俄羅斯 億萬富翁亞歷山大·朱可瓦(Alexander Zhukov)有過一段婚姻，兩人育有一女達莎‧朱可瓦(Dasha Zhukova)；朱可瓦在1991年帶著女兒離開俄羅斯，在美國定居迄今。達莎‧朱可瓦在2008年嫁給俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)，在2017年離婚。

據悉，這對新人是在2023年夏天開始約會，並且是透過梅鐸第三任妻子、華裔名媛鄧文迪(Wendi Deng)牽線；一位知情人士在今年稍早告訴「每日郵報」：「他們是透過鄧文迪和達莎認識的。」

在此之前，梅鐸在2023年曾一度宣布與前夫是鄉村歌手契斯特史密斯(Chester Smith)的66歲前舊金山警局牧師史密斯(Ann Lesley Smith)訂婚；梅鐸並在訂婚後表示：「我當時好緊張，我害怕墜入愛河 。但後來我明白，這會是最後一次了。最好是最後一次。我很幸福。」但兩人的訂婚只維持了兩周，就畫下句點，沒多久之後，梅鐸就被狗仔隊拍到與朱可瓦一起出遊。

梅鐸在2023年11月卸下福斯集團(Fox Corporation)總裁、新聞集團執行總裁頭銜與職務，交棒給兒子拉克蘭‧梅鐸(Lachlan Murdoch)，自己則是將轉任兩家集團的名譽總裁，並計畫將多數時間都集中在用自己的葡萄來釀造世界級的葡萄酒上。