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價格飛漲 近8成民眾：快餐已成奢侈品

編譯盧炯燊／綜合報導
快餐價格飛漲，大部分民眾大喊吃不消。圖為麥當勞大麥克套餐。(美聯社)
快餐價格飛漲，大部分民眾大喊吃不消。圖為麥當勞大麥克套餐。(美聯社)

速食快餐一向給人的印象是用來填飽肚子的廉價食物，但現在價格實在太高了，近八成人已將快餐視為「奢侈品」。

專門協助消費者尋找貸款產品的LendingTree公司，最近對2025名18歲至78歲消費者展開調查，發現由於快餐價格不斷上漲，愈來愈多人減少快餐消費，78%的受訪者更認為速食已是一種奢侈消費。

一半受訪者聲稱以他們現在的財力，對快餐消費感到吃力，特別是在年收入不到3萬元的人(71%)、有年幼子女的父母(58%)以及28歲以下的Z世代(58%)，這個情況尤其明顯。

此外，65%受訪者表示，對最近一次快餐消費的高額帳單感到震驚，在有18歲或以下子女的父母中，這個比率更達到72% 。

美國人喜歡快餐，但價格過高，62%說已減少快餐的消費，75%表示現在只能每周吃一次快餐。

當然受訪者的感覺與實際情況未必相同，67%的人仍然認為快餐應該比在家吃飯便宜。當問及假如想要一頓「簡單、便宜的飯菜」時會怎樣做時，56%說會在家中自己弄， 28%則將快餐作為「簡單、便宜」的選擇。

總部位於北卡州的LendingTree將調查結果解讀為，無論背景如何，大多數民眾現在都將快餐視為奢侈品。

該公司又說，儘管有些人因為經濟困難，仍以廉價食物來看待快餐速食，但對於絕大多數民眾來說，將快餐視為奢侈品，這不光是重大的文化轉變，更是一個令人不安的跡象。

造成快餐食物變成奢侈品的其中一個原因是，其價格的上漲速度已經超過了通貨膨脹。聖路易斯(St. Louis)聯邦儲備銀行的數據顯示，從2017年以來，消費者物價指數上漲了35.9%，但快餐餐費卻上漲了41%。

例如麥當勞的起司堡(cheeseburger)及Chick-fil-A的雞塊等基本餐點價格，在不到五年裡翻了兩倍，故此每當推出優惠時自然吸引不少消費者，對他們來說無疑是一個受歡迎的喘息機會。

貸款 麥當勞 北卡

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