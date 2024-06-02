我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

駁斥暴漲傳言 麥當勞總裁：18元的大麥克套餐是例外

記者胡玉立／綜合報導
盛傳麥當勞的大麥克套餐暴漲，麥當勞美國總裁厄林格駁斥為不實謠言。(美聯社)
盛傳麥當勞的大麥克套餐暴漲，麥當勞美國總裁厄林格駁斥為不實謠言。(美聯社)

面對外界盛傳麥當勞(McDonald's)大麥克套餐(Big Mac meal)五年來暴漲100%，麥當勞美國總裁厄林格(Joe Erlinger)上周發表公開信駁斥表示，「有來源不明的報導和網路流傳麥當勞價格大幅上漲、漲幅超過通貨膨脹率，並不正確。」

厄林格5月29日在「致粉絲」信中表示，他寫這封信是為了「確保麥當勞每年數以百萬計的顧客了解事實真相」；他解釋道，「在全美1萬3700多個店面中，曾有一家店賣過18元的大麥克套餐，但那是『例外』，並非通則；而且，當我聽說此事時，我和許多特許經營商都感到沮喪和擔憂。」

厄林格指出，美國95%以上的麥當勞都是特許商擁有和經營，這表示菜單價格最終由特許經營商決定，他們可能會提高價格以因應業務增長和通膨壓力。但他斷然否認「過去五年來麥當勞價格翻倍上漲」的傳言。

厄林格指出，大麥克目前平均價格5.29元，比2019年4.39元上漲21%；自2019年以來，10塊麥克雞塊餐售價上漲28%，而非95.5%；過去五年來麥當勞商品平均價格上漲40%，而非外傳通膨率的兩倍。

「今日美國」(USA TODAY)報導，根據美國勞工統計局數據，速食價格自去年以來上漲4.8%，自2014年以來上漲47%，整體通膨率上漲24%。

「今日美國」調查發現，過去10年來，大麥克套餐平均價格從2014年的5.69元上漲至2024年的9.72元，漲幅70%。各地大麥克餐從休士頓的7.89元到西雅圖的15元不等。

與其他快餐連鎖店一樣，麥當勞近年來因價格飆升而面臨批評，低收入消費者的來店消費量減少。麥當勞已承諾降低價格，並打算想出更多方法贏回顧客的心；其中可能包括推出5元套餐優惠和免費贈品。

漢堡王」(Burger King)已搶先一步宣布6月將推出5元套餐。「溫蒂漢堡」(Wendy's)則宣布推出3元早餐套餐， 5月28日至6月2日「全國漢堡日」期間還推出價格一美分的Jr. Bacon起司漢堡。

麥當勞 低收入 漢堡王

上一則

瞬間由夏入冬…德州小鎮氣溫「墜崖」 1小時驟降50度

下一則

川普有罪／共和黨、挺川者喊「政治獵巫」大選恐會更醜陋

延伸閱讀

漢堡太貴民眾狂抱怨 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張

漢堡太貴民眾狂抱怨 麥當勞總裁公開信破謠言：沒漲那麼誇張
麥當勞員工拍片解密四盎司牛肉堡製作過程 網友驚訝：不是冷凍肉嗎？

麥當勞員工拍片解密四盎司牛肉堡製作過程 網友驚訝：不是冷凍肉嗎？
麥當勞玩具要300元？黃牛炒「麥麥對講機」至原價10倍

麥當勞玩具要300元？黃牛炒「麥麥對講機」至原價10倍
雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

雲林男嬰心臟病轉診高雄 家人入住麥當勞叔叔之家減少奔波

熱門新聞

分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
前總統川普（Donald Trump）為掩蓋在2016年大選前支付豔星封口費一事而偽造文件有罪，川普成為第一位在刑事審判中被定罪的前美國總統。美聯社

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

2024-05-30 19:07
美國前總統川普揚言若中國犯台，將會對北京發動攻擊。（路透）

川普再口出狂言 揚言「若中國犯台將轟炸北京」

2024-05-30 01:44
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
川普支持者30日紐約法院外聚集，聲援川普。（歐新社）

「川普還可以選總統嗎？」 大家都在問

2024-05-30 21:14
人工智慧發展快速，已經搶走人類的工作機會。(路透)

AI搶工作 78%受訪雇主不打算用應屆大學畢業生

2024-05-27 14:48

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染