駁斥暴漲傳言 麥當勞總裁：18元的大麥克套餐是例外

盛傳麥當勞的大麥克套餐暴漲，麥當勞美國總裁厄林格駁斥為不實謠言。(美聯社)

面對外界盛傳麥當勞 (McDonald's)大麥克套餐(Big Mac meal)五年來暴漲100%，麥當勞美國總裁厄林格(Joe Erlinger)上周發表公開信駁斥表示，「有來源不明的報導和網路流傳麥當勞價格大幅上漲、漲幅超過通貨膨脹率，並不正確。」

厄林格5月29日在「致粉絲」信中表示，他寫這封信是為了「確保麥當勞每年數以百萬計的顧客了解事實真相」；他解釋道，「在全美1萬3700多個店面中，曾有一家店賣過18元的大麥克套餐，但那是『例外』，並非通則；而且，當我聽說此事時，我和許多特許經營商都感到沮喪和擔憂。」

厄林格指出，美國95%以上的麥當勞都是特許商擁有和經營，這表示菜單價格最終由特許經營商決定，他們可能會提高價格以因應業務增長和通膨壓力。但他斷然否認「過去五年來麥當勞價格翻倍上漲」的傳言。

厄林格指出，大麥克目前平均價格5.29元，比2019年4.39元上漲21%；自2019年以來，10塊麥克雞塊餐售價上漲28%，而非95.5%；過去五年來麥當勞商品平均價格上漲40%，而非外傳通膨率的兩倍。

「今日美國」(USA TODAY)報導，根據美國勞工統計局數據，速食價格自去年以來上漲4.8%，自2014年以來上漲47%，整體通膨率上漲24%。

「今日美國」調查發現，過去10年來，大麥克套餐平均價格從2014年的5.69元上漲至2024年的9.72元，漲幅70%。各地大麥克餐從休士頓的7.89元到西雅圖的15元不等。

與其他快餐連鎖店一樣，麥當勞近年來因價格飆升而面臨批評，低收入 消費者的來店消費量減少。麥當勞已承諾降低價格，並打算想出更多方法贏回顧客的心；其中可能包括推出5元套餐優惠和免費贈品。

「漢堡王 」(Burger King)已搶先一步宣布6月將推出5元套餐。「溫蒂漢堡」(Wendy's)則宣布推出3元早餐套餐， 5月28日至6月2日「全國漢堡日」期間還推出價格一美分的Jr. Bacon起司漢堡。