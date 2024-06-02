佛蒙特州新立法 強制石油公司分攤氣候變遷損失

東北部內陸山區的佛蒙特州2023年慘遭豪暴雨帶來山洪，災情慘重。(美聯社)

佛蒙特州規定石油 公司分攤氣候變遷 損失的法律5月30日生效，成為美國第一個立法規定，化石燃料業者出錢出力幫忙整治氣候災難的州。

佛蒙特去年夏天經歷一連串洪災，可能是州長史考特不否決州議會通過的立法，任其自動生效的原因。另一原因是，共和黨籍的史考特想競選第五任州長。

他讓法律生效後，仍擔心自己的「小」州，要和「大」石油公司打法律戰，可能負擔不起律師費，也沒把握一定能打贏。不過，他也了解，氣候變遷造成的損失更大，政府非想辦法不可。

他寫信告訴州議會，「我了解大家都想找錢，緩減氣候變遷對本州造成的各種後果。」

史考特是共和黨內的溫和派，在佛蒙特素得民心。環保團體原以為他會否決卯上大油商的法案，沒想到居然讓這條法律生效。

他對州議員說，天然資源局依法要向議會報告，規定石油公司分攤收拾氣候天災損失的費用，是否可行，這點，他感到很欣慰。該局與財政廳須於2026年1月15日前，估算出1995年到2024年底，溫室氣體的排放對該州公共衛生、農業、經濟等造成多大的損失，根據「汙染者付費」原理，其中多大比率該由化石燃料業者分擔。開採石油天然氣或煉油業者，在那段期間，排放出10億多噸溫室氣體，都是該法究責的對象。

收到的錢，將用來整建洩洪系統、改善道路鐵路和橋樑、遷移或墊高下水道汙水處理廠、提升公私建築的能源效率。

去年7月豪雨成災，首府蒙佩利葉(Montpelier)、鄰近的巴爾市、南部鄉間的民房被洪水 沖毀，道路被沖走。有人說，這是1927年以來佛蒙特州最慘烈的天然災害，洪水氾濫過後的街道與商店，需好幾個月的時間來重整，餐廳和商家痛失夏季的生意。