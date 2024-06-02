刷新45年紀錄…去年高溫奪2300命 南方五州是重災區

亞利桑納州去年夏天有874人死於高溫，居各州之冠。圖為亞州鳳凰城7月的室外氣溫高達華氏113度。(美聯社)

美聯社分析了聯邦疾病防治中心(CDC)2023年的數據後，顯示去年全美有2300人死於高溫 ，是45年來最高的數字。今年5月雖是初夏，但已陸續打破高溫紀錄，今年酷熱奪命的情況將會比去年更嚴重。

然而這個死亡數字還未完全真實反映情況，20多位醫生、公共衛生學者及氣象學者指出，去年的數字只是實際死亡人數的一小部分。從法醫、醫院、救護車及天氣紀錄顯示，美國的高溫及健康問題已到了一個全新程度。

去年，在收到民眾中暑報告後，救護車出勤數以萬計，即使到了晚上，熱浪 仍然不停來襲，不斷有人死亡。

美聯社5月28日分析報導，去年夏天高溫造成的死亡人數，跟以往在北部城市造成大規模死亡的熱浪不同。去年近四分之三的高溫死亡事件是在南部五個州發生，這些州本應習慣了高溫及做好應對措施，然而對於去年的熱浪，仍無法應對。

其中亞利桑納州 有874人死亡，德州450人死亡，內華達州226人死亡，佛州84人死亡，路易斯安納州有83人死亡。

法醫辦公室指出，僅亞利桑納州馬里科帕郡(Maricopa County)就至少有645人因高溫死亡。他們主要在汽車內熱死，街上的無家可歸者、吸毒及精神病患者的情況更糟。

華盛頓大學公共衛生學者埃比(Kristie Ebi)指出，「民眾普遍對高溫致死的認識非常低，其實它是無聲殺手。」

這位曾協助聯合國撰寫極端天氣特別報告的學者表示，過去幾年，高溫「來得更快，情況比我們想像的還要嚴重」。

某些地方去年的高溫，已經是有紀錄以來最嚴重的，但面對未來，情況會更為糟糕。

邁阿密大學熱帶氣象研究員麥克諾迪(Brian McNoldy) 說，邁阿密今年5月的氣溫，預計將比有史以來最熱的5月份還高出1.5度。氣象圖上顯示，墨西哥5月的酷熱天氣，跟去年6月看到的情況出奇地相似，因此麥克諾迪擔心今年將迎來一個更加酷熱的夏天。