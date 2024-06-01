陸中止ECFA 134項產品關稅減讓 台指典型經濟脅迫

中國宣布對台灣潤滑油、基礎油等134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，影響台灣石化等產業。(記者劉學聖／攝影)

繼上周大陸對台軍演後，中國財政部31日公告，自6月15日起，對原產於台灣的潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」(ECFA)協定稅率，按大陸現行有關規定執行。中華民國總統府發言人李問表示，這是中國典型的經濟脅迫，而這些作為不但衝擊了經貿市場的健全發展，更無助於兩岸關係的正面推進。

中國國台辦發布新聞稿稱，「賴清德 當局」頑固堅持台獨立場，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅 減讓根本原因。國台辦發言人陳斌華強調，「搞台獨就沒有和平，就沒有發展」。

台北陸委會回應稱，ECFA是兩岸雙方於世界貿易組織(WTO )架構下簽署的協議，也屬於WTO事務範疇，呼籲陸方停止經貿施壓，統戰分化。

中國財政部的公告稱，台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反ECFA規定。2023年12月21日，中國國務院關稅稅則委員會發布稅委會公告，中止ECFA部分產品關稅減讓，但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制，決定進一步中止ECFA部分產品關稅減讓。

根據公告，被中止適用ECFA的台灣商品包括潤滑油基礎油、液體石蠟等134項產品。根據台方統計，這次中方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等，相關產品稅率恢復為1%到12%不等。2023年該等產品輸中金額約98億美元，占台對全球出口比重約2%，評估目前對台灣衝擊應在可控制範圍。

這是大陸第二次就中止ECFA部分項目向台方施壓，上一次是在去年12月21日，台灣總統大選前，大陸宣布中止丙烯等12項台灣商品，這次是在五二○賴清德總統就職後，中止項目達134項。

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國台辦發言人陳斌華表示，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。但賴清德當局頑固堅持台獨立場，拒不承認九二共識，大肆宣揚台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟脫鉤斷鏈，嚴重破壞兩岸協商和ECFA實施的基礎。

中國商務部表示，台灣當局長期單方面對大陸採取歧視性貿易限制，違反ECFA關於「逐步減少或消除雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害兩岸企業利益、兩岸同胞福祉，有關責任完全在民進黨當局。

李問表示，對於中國的經濟脅迫，政府對相關狀況早有掌握，並預為因應，衝擊有限，整體風險可以有效管控，但政府仍將加速產業的全球布局，持續提供產業最好的協助，請台灣民眾安心。

李問呼籲，中國應拋棄以政治介入市場、以經濟脅迫扭曲全球經濟的正常運作，盡快回到WTO架構下協商，共謀有序、互利的兩岸經貿關係。