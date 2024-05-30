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拼字大賽／選手須克服超短單字 祕訣…只能記住它們

編譯盧炯燊／綜合報導
參加拼字大賽的選手，有的掩面聆聽題目。 (美聯社)
參加拼字大賽的選手，有的掩面聆聽題目。 (美聯社)

斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)從5月28日至30日，在距離華府不遠、屬於馬里蘭州的奥克森山(Oxon Hill)會議中心舉行，共有245人參加。在第一天28日的預賽裡有不少熟面孔，很多都是捲土重來。

例如來自加州聖荷西14歲的拉查姆雷迪(Shradha Rachamreddy)，去年憑藉四個字母組成的單詞，獲得了第三名。

在去年的比賽裡，到了末段隨著剩餘拼字者的減少，拉查姆雷迪把orle(盾形紋章的內緣) 誤以為是聽起來一模一樣的orel(口頭)，當然是被淘汰出局。過去一年她從錯誤中學習，將部分時間花在容易錯過的單字上，她承認弱點往往是那些超短、棘手的單詞。

來自密西根州的13歲男童赫德卡 (Aryan Khedkhar) 去年並列第五名，也是努力解決棘手的單字問題。他的祕訣是，「有一些單詞有詞根，也有一些沒有詞根，那就必須記住它們。你必須記住。」他認為這就是拼字比賽的意義所在。

至於來自科州13歲的穆圖庫瑪(Aditi Muthukumar)則說，有不少詞彙源自法語及印度次大陸，這方面的正是自己的弱點，承認有很多是她不知道的單字，唯一的方法就是面對。

其實，盡可能的學習單字並不是萬無一失的方法，這個1925年首次舉行，今年是第96屆的比賽 (在二次大戰及新冠疫情期間共暫停三年)裡，近100年的歷史根本沒有人記得韋氏詞典裡超過50萬個的單詞。

就如去年冠軍沙阿(Dev Shah) 曾在華盛頓郵報撰文，指出要成為拼字冠軍，就必須接受你不認識的單字的事實，時時要保持足夠的冷靜來弄清楚。「猜測的技巧就是一切」，他如是說。

拼字比賽本來是個人的追求，但從2012年開始增加國際賽，迦納多年來一直派隊參賽，但冠軍通常是印度隊。

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