全美拼字大賽賽況「慘烈」 148名選手剩十幾人入圍決賽

英文拼字大賽的賽況「慘烈」，100多名來自全國的青少年選手在激烈賽局中快速遭到淘汰，黯然下台。(美聯社)

全美規模最大的英文拼字大賽「斯克里普斯全美拼字大賽」(Scripps National Spelling Bee)30日進入決賽；但29日的四分之一決賽，賽況最「慘烈」；100多名來自全國的青少年選手在激烈賽局中快速遭到淘汰，黯然下台。

其中，來自印第安納州韋恩堡(Fort Wayne)14歲選手阿丘特(Achyut Ethiraj)下台前，在麥克風前做了個鬼臉。他後來告訴美聯社，這是他最後一年參加拼字大賽，「我希望表現得更好，沒想到會出局，但我想我還是得接受事實。只是今後不再參加拼字賽了，該做什麼還有點困惑。」

美聯社報導，全美拼字比賽結構過去三年發生很多變化，在執行總監萊夫勒(Corrie Loeffler)領導下，預賽後的賽事競爭激烈。

29日上午比賽開始時，台上還有148名選手。四分之一決賽第一輪結束，就剩下59人；其中46人進入半決賽。當天比賽結束，入圍 決賽選手只剩十幾人；30日晚間決賽獲勝者將獲獎杯及逾5萬元現金和獎品。

四分之一決賽出題單字使用韋氏未刪節字典(Webster’s Unabridged dictionary)逾50萬個單字中的任何一字，還有些是未被列入其中的地名。出題小組試圖保持難度水平一致，但每個單字難度水平仍可能不同。選手得靠些運氣。

阿丘特在拼寫「sistine」時，拼成「cistine」，遭到淘汰。他兩年前的成績是第14名，去年拿到第23名，今年他與另一選手並列第60名，另有89名選手同一輪出局。

像阿丘特這樣以前拿過好成績、對自己寄予厚望，最後希望落空的選手很多。2022年獲全美拼字比賽第9名、來自亞利桑納州 亞的13歲選手阿利亞 (Aliyah Alpert)，去年在家鄉就被淘汰。今年她捲土重來，談到去年賽事她拼錯的「recoup」，她說：「我完全知道這個字，但當時一片空白。」