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拼字大賽／印度裔1999年來拿下28個冠軍 反映經濟文化

記者顏伶如／綜合報導
來自北卡羅來納州、13歲的普拉薩納聽到自己是進入決賽的前八選手之一，她掩口驚呼。 (美聯社)
來自北卡羅來納州、13歲的普拉薩納聽到自己是進入決賽的前八選手之一，她掩口驚呼。 (美聯社)

1985年，納塔拉加恩(Balu Natarajan)成為斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)第一位印度裔冠軍時，美聯社報導標題寫著「移民之子在全國拼字大賽勝出」，第一段導言便寫著冠軍得主在家裡說著雙親的印度母語。過去25年來，印度裔學生幾乎稱霸全美拼字大賽，當年納塔拉加恩報導的描述細節如今不再有新聞價值，這些印度裔冠得主的父母大多是持學生簽證或工作簽證來美的印度人。

今年全美拼字大賽一如往常，許多參賽者都是印度裔學生。

根據人口統計資料，美國人口當中，在印度出生的移民將近70%是在2000年之後來到美國，趨勢剛好符合印度裔學生在全國拼字大賽稱霸的崛起。1999年之前，全國拼字大賽只有兩名印度裔冠軍。1999年以來的34名冠軍裡，則有28人是印度裔。其中曾經連續三年有印度裔學生並列冠軍，2019年高達八人並列冠軍，其中七人有印度血統。

美聯社報導，印度是全美第二大的移民族群，第一代印度移民的經濟成就與文化影響，反映在兒女於拼字比賽奪魁的表現。

人口統計資料顯示，截至2022年，美國有310萬名印度出生的人口，印度裔家庭的家庭年收入中位數為14萬7000元，比所有美國家庭的年收入中位數高出一倍。印度裔美國人擁有大學學歷的機率也比一般美國人多出一倍。

2021會計年度裡，獲得核准的H-1B工作簽證名額有74%是印度人。國際教育協會(Institute of International Education)指出，2022-2023學年度當中，在美國各地大學與學院註冊就讀、來自印度的學生有26萬9000人，創下紀錄新高。

美聯社報導，統計數據呈現高成就的人口族群，在學業競爭的環境底下，擁有脫穎而出的許多優勢。

劍橋大學土木工程博士達沙瑞(Ganesh Dasari)的兒子、女兒都曾多次參加全國拼字比賽。達沙瑞獲得艾克森美孚(ExxonMobil)聘用，持H-1B簽證到美國之後，很快便申請到綠卡。

印度 工作簽證 移民

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