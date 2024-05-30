拼字大賽／印度裔1999年來拿下28個冠軍 反映經濟文化

來自北卡羅來納州、13歲的普拉薩納聽到自己是進入決賽的前八選手之一，她掩口驚呼。 (美聯社)

1985年，納塔拉加恩(Balu Natarajan)成為斯克里普斯全美拼字大賽(Scripps National Spelling Bee)第一位印度 裔冠軍時，美聯社報導標題寫著「移民 之子在全國拼字大賽勝出」，第一段導言便寫著冠軍得主在家裡說著雙親的印度母語。過去25年來，印度裔學生幾乎稱霸全美拼字大賽，當年納塔拉加恩報導的描述細節如今不再有新聞價值，這些印度裔冠得主的父母大多是持學生簽證或工作簽證 來美的印度人。

今年全美拼字大賽一如往常，許多參賽者都是印度裔學生。

根據人口統計資料，美國人口當中，在印度出生的移民將近70%是在2000年之後來到美國，趨勢剛好符合印度裔學生在全國拼字大賽稱霸的崛起。1999年之前，全國拼字大賽只有兩名印度裔冠軍。1999年以來的34名冠軍裡，則有28人是印度裔。其中曾經連續三年有印度裔學生並列冠軍，2019年高達八人並列冠軍，其中七人有印度血統。

美聯社報導，印度是全美第二大的移民族群，第一代印度移民的經濟成就與文化影響，反映在兒女於拼字比賽奪魁的表現。

人口統計資料顯示，截至2022年，美國有310萬名印度出生的人口，印度裔家庭的家庭年收入中位數為14萬7000元，比所有美國家庭的年收入中位數高出一倍。印度裔美國人擁有大學學歷的機率也比一般美國人多出一倍。

2021會計年度裡，獲得核准的H-1B工作簽證名額有74%是印度人。國際教育協會(Institute of International Education)指出，2022-2023學年度當中，在美國各地大學與學院註冊就讀、來自印度的學生有26萬9000人，創下紀錄新高。

美聯社報導，統計數據呈現高成就的人口族群，在學業競爭的環境底下，擁有脫穎而出的許多優勢。

劍橋大學土木工程博士達沙瑞(Ganesh Dasari)的兒子、女兒都曾多次參加全國拼字比賽。達沙瑞獲得艾克森美孚(ExxonMobil)聘用，持H-1B簽證到美國之後，很快便申請到綠卡。