3中國公民涉殭屍網路欺詐 財政部制裁

財政部 外國資產控制辦公室(OFAC)28日宣布制裁三名參與惡意殭屍網路活動的中國公民。財政部指出，他們提供的服務與廣泛的網路欺詐，甚至與炸彈威脅有關聯。

三名中國公民包括王雲鶴(Yunhe Wang，音譯)、劉靜平(Jingping Liu，音譯)及程燕妮(Yanni Cheng，音譯)；王雲鶴擁有或控制的三個位於泰國 的實體，包括「辣碼」有限公司(Spicy Code Company Limited，譯名)、芭堤雅鬱金香商務有限公司(Tulip Biz Pattaya Group Company Limited，譯名)和百合套間有限公司(Lily Suites Company Limited，譯名)也受到制裁。

財政部聲明指出，涉案的「911 S5」殭屍網路是一種惡意住宅代理服務，它攻擊和入侵電腦，並允許網路犯罪分子使用這些被入侵的電腦來代理互聯網連接，從而隱藏自己的網路蹤跡。這一殭屍網路入侵了約1900萬個IP地址，並協助其用戶提交了數萬份與「新冠病毒援助、救濟和經濟安全法」(Coronavirus Aid, Relief, and Economic)項目相關的欺詐申請，給美國政府造成了數十億元的損失。這些被入侵的IP地址還涉及2022年7月在美國各地發生的一系列炸彈威脅。

聲明指出，王雲鶴是「911 S5」服務的主要管理員。劉靜平與王雲鶴共謀對「911 S5」犯罪所得(主要是虛擬貨幣 )進行洗錢，這些資金被王雲鶴用於購買豪宅。程燕妮則擔任王雲鶴及其名下公司的代理人，多次代表王雲鶴參與商業交易、付款、購買房產等。