英文錯誤連篇…「殺豬盤」躍約會軟體 華女教你破解

詐騙分子盜用他人照片,簡介上的文案英文句子錯誤百出。(林七提供)

網路詐騙犯罪「殺豬盤 」花樣翻新,華裔 詐騙分子開始以約會軟體(dating app)為平台,尋找下手目標;在美國生活的多名華裔女性在受訪時,總結出在約會軟體上識別殺豬盤的幾個特徵,呼籲民眾提高警惕。

居住在加州北部、使用約會軟體Hinge的林七表示,她在該軟體上遇過的詐騙分子數不勝數,線上交流後,總結出幾項基本特徵;通常,「殺豬盤」騙徒會同時在軟體上建多個檔案,「廣撒網」以提高與人配對的機率,若仔細檢閱其設立的個人簡介,就會發現端倪。

譬如,這些男性上載的照片普遍顏值較高,儘管坐標在美國某城市,大部分照片卻不像在美國所拍,或多為室內照片;此外,英文句子語病、錯誤連篇,有時同樣的文案,會複製黏貼在不同的檔案中;當回答想實現的人生目標等問題時,曾有兩個人的簡介中出現一字不差的回答:「to be a successful and have own family」,短短的句子卻錯誤百出。

對方一報地名就會露餡,因為完全不做功課,例如問他們住在城市哪個區,對方可能會講錯地名、或給一個籠統的景點或地標附近的地名;很多本地人熟悉的店鋪,對方會直言說不喜歡、不知道,實際上是說不出,還怕說多會出現破綻,但這些都足以說明對方不是自稱的本地人。

對於發出去的短信,「殺豬盤」騙徒總是「秒讚秒回、嘴很甜」,很愛順著自己的話說下去,製造對話很愉悅的假象,在軟體上聊了幾回後便開始問有沒有whatsapp,想轉到該平台上繼續聊;然後,他們十有八九都會自稱從事虛擬貨幣相關的行業,若想鑑定真偽,民眾應在剛開始聊天時便問對方的名字,並到職場社交平台領英(LinkedIn)上搜索,看資料是否對得上。

林七說,這時若詢問對方幾個工作相關的問題,往往不是有破綻,就是明顯是谷歌 搜來的答案;最後,若對方怎麼約見面都約不出來,或聊了一段時間,一直無見面計畫,即可斷定是「殺豬盤」騙徒。她說,曾遇到一個被拒絕見面的理由是,對方要在公司內做祕密項目、簽了某種保密協議,所以無法與她出門。

在紐約市使用約會軟體好幾年的陳涵萱表示,有次在Hinge上刷到一名金髮碧眼的白男,簡介看似沒問題,但報住紐約的他,顯示的具體位置卻是用中文寫的「林肯廣場」,令她覺得很突兀;後來跟一些女性朋友交流後得知,這或許也是華裔詐騙者的慣用伎倆,他們會偷來一些網路帥哥的照片,吸引人上鉤,但個人簡介上的問題,會回答得很簡短、甚至偶爾出現幾行中文字。