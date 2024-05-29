英文錯誤連篇…「殺豬盤」躍約會軟體 華女教你破解

詐騙分子盜用他人照片，簡介上的文案英文句子錯誤百出。(林七提供)

網路詐騙犯罪「殺豬盤 」花樣翻新，華裔 詐騙分子開始以約會軟體(dating app)為平台，尋找下手目標；在美國生活的多名華裔女性在受訪時，總結出在約會軟體上識別殺豬盤的幾個特徵，呼籲民眾提高警惕。

居住在加州北部、使用約會軟體Hinge的林七表示，她在該軟體上遇過的詐騙分子數不勝數，線上交流後，總結出幾項基本特徵；通常，「殺豬盤」騙徒會同時在軟體上建多個檔案，「廣撒網」以提高與人配對的機率，若仔細檢閱其設立的個人簡介，就會發現端倪。

譬如，這些男性上載的照片普遍顏值較高，儘管坐標在美國某城市，大部分照片卻不像在美國所拍，或多為室內照片；此外，英文句子語病、錯誤連篇，有時同樣的文案，會複製黏貼在不同的檔案中；當回答想實現的人生目標等問題時，曾有兩個人的簡介中出現一字不差的回答：「to be a successful and have own family」，短短的句子卻錯誤百出。

對方一報地名就會露餡，因為完全不做功課，例如問他們住在城市哪個區，對方可能會講錯地名、或給一個籠統的景點或地標附近的地名；很多本地人熟悉的店鋪，對方會直言說不喜歡、不知道，實際上是說不出，還怕說多會出現破綻，但這些都足以說明對方不是自稱的本地人。

對於發出去的短信，「殺豬盤」騙徒總是「秒讚秒回、嘴很甜」，很愛順著自己的話說下去，製造對話很愉悅的假象，在軟體上聊了幾回後便開始問有沒有whatsapp，想轉到該平台上繼續聊；然後，他們十有八九都會自稱從事虛擬貨幣相關的行業，若想鑑定真偽，民眾應在剛開始聊天時便問對方的名字，並到職場社交平台領英(LinkedIn)上搜索，看資料是否對得上。

林七說，這時若詢問對方幾個工作相關的問題，往往不是有破綻，就是明顯是谷歌 搜來的答案；最後，若對方怎麼約見面都約不出來，或聊了一段時間，一直無見面計畫，即可斷定是「殺豬盤」騙徒。她說，曾遇到一個被拒絕見面的理由是，對方要在公司內做祕密項目、簽了某種保密協議，所以無法與她出門。

在紐約市使用約會軟體好幾年的陳涵萱表示，有次在Hinge上刷到一名金髮碧眼的白男，簡介看似沒問題，但報住紐約的他，顯示的具體位置卻是用中文寫的「林肯廣場」，令她覺得很突兀；後來跟一些女性朋友交流後得知，這或許也是華裔詐騙者的慣用伎倆，他們會偷來一些網路帥哥的照片，吸引人上鉤，但個人簡介上的問題，會回答得很簡短、甚至偶爾出現幾行中文字。