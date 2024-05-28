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國殤日 拜登紀念陣亡將士：自由非與生俱來

編譯莊瑞萌／綜合報導
拜登總統28日在阿靈頓國家公墓紀念陣亡將士的國殤日儀式上演講，表示自由是每一代人爭取而來，面對專制與民主，更要捍衛自由。(美聯社)
拜登總統28日在阿靈頓國家公墓紀念陣亡將士的國殤日儀式上演講，表示自由是每一代人爭取而來，面對專制與民主，更要捍衛自由。(美聯社)

總統拜登(Joe Biden)在27日的國殤日(Memorial Day)紀念儀式上致詞時表示，他將持續過往前輩的努力，致力帶領國家邁向一個更完美的聯邦。另外，他也表示政府相較過去，已更重視因公受傷軍人的福利

美聯社報導，拜登透過在阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)一場莊嚴的追思儀式致詞表示，每一世代都必須確保軍人的犧牲並非徒勞，「自由不是與生俱來。每一代人都必須爭取自由、為之戰鬥，並在專制與民主、少數人的貪婪與多數人的權利之間的對抗之下捍衛自由。」

他並指出，「在今日，我們再度聚集來反思、紀念，但最重要的是再次致力於他們(陣亡將士)為之奮鬥的未來，一個立基於自由、民主、機會和平等的未來。不是為了少數人，而是為了所有的人。」

拜登總統28日與副總統賀錦麗(中)、國防部長奧斯丁(右)等文武官員出席在阿艾靈頓...
拜登總統28日與副總統賀錦麗(中)、國防部長奧斯丁(右)等文武官員出席在阿艾靈頓國家公墓舉行紀念陣亡將士的國殤日儀式。(美聯社)

在這場儀式開始之前，拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也一同在無名戰士塚(Tomb of the Unknown Soldier)致上花圈。另外，拜登在談話時也提到了本周是他兒子波‧拜登(Beau Biden)逝世九周年。波‧拜登生前曾在伊拉克服役，後來因腦癌去世。對此，拜登認為死因與他在有毒的焚燒坑(burn pits)駐紮的時間有關。拜登藉此強調，除了紀念陣亡的軍人之外，也應表彰那些帶著創傷歸國軍人貢獻的服務。

總統拜登並提到，去年聯邦退伍軍人事務部(VA)比過去任何時候提供更多福利並處理了更多申請，他並將這一成就歸功於《承諾解決綜合毒物法》(PACT Act)。該法預先認定退伍軍人某些健康狀況是因為與服役有關，從而為其自動提供保障。他補充說，「這些退伍軍人為國家奮戰之後，還要長時間爭取應得的健康照護和福利，現在不需要再這樣做了。」

拜登28日一早在白宮舉行早餐會，款待政府官員、軍方領袖、退役軍人及代表殉職將士遺族的「金星家庭」(Gold Star Family)成員。

拜登總統28日在阿艾靈頓國家公墓向陣亡將士獻花致敬，表達國殤日全國哀思。(美聯社...
拜登總統28日在阿艾靈頓國家公墓向陣亡將士獻花致敬，表達國殤日全國哀思。(美聯社)

拜登 福利 白宮

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