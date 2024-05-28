國殤日 拜登紀念陣亡將士：自由非與生俱來
總統拜登(Joe Biden)在27日的國殤日(Memorial Day)紀念儀式上致詞時表示，他將持續過往前輩的努力，致力帶領國家邁向一個更完美的聯邦。另外，他也表示政府相較過去，已更重視因公受傷軍人的福利。
美聯社報導，拜登透過在阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)一場莊嚴的追思儀式致詞表示，每一世代都必須確保軍人的犧牲並非徒勞，「自由不是與生俱來。每一代人都必須爭取自由、為之戰鬥，並在專制與民主、少數人的貪婪與多數人的權利之間的對抗之下捍衛自由。」
他並指出，「在今日，我們再度聚集來反思、紀念，但最重要的是再次致力於他們(陣亡將士)為之奮鬥的未來，一個立基於自由、民主、機會和平等的未來。不是為了少數人，而是為了所有的人。」
在這場儀式開始之前，拜登與副總統賀錦麗(Kamala Harris)及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)也一同在無名戰士塚(Tomb of the Unknown Soldier)致上花圈。另外，拜登在談話時也提到了本周是他兒子波‧拜登(Beau Biden)逝世九周年。波‧拜登生前曾在伊拉克服役，後來因腦癌去世。對此，拜登認為死因與他在有毒的焚燒坑(burn pits)駐紮的時間有關。拜登藉此強調，除了紀念陣亡的軍人之外，也應表彰那些帶著創傷歸國軍人貢獻的服務。
總統拜登並提到，去年聯邦退伍軍人事務部(VA)比過去任何時候提供更多福利並處理了更多申請，他並將這一成就歸功於《承諾解決綜合毒物法》(PACT Act)。該法預先認定退伍軍人某些健康狀況是因為與服役有關，從而為其自動提供保障。他補充說，「這些退伍軍人為國家奮戰之後，還要長時間爭取應得的健康照護和福利，現在不需要再這樣做了。」
拜登28日一早在白宮舉行早餐會，款待政府官員、軍方領袖、退役軍人及代表殉職將士遺族的「金星家庭」(Gold Star Family)成員。
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