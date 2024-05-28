國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束

你知道國殤日(Memorial Day)和退伍軍人日(Veterans Day)之間的不同嗎？國殤日和退伍軍人日都是為了表彰和紀念國軍的愛國紀念日，但兩個紀念日之間，卻有著顯著差異。

國殤日 5月最後一個星期一

國殤日的起源可追溯到1860年代一個被稱為「勳章日」(Decoration Day)的傳統；在這天，各界會用鮮花裝飾北軍(Union)和南軍(Confederate)陣亡將士陵墓，以悼念陣亡將士。

根據「退伍軍人事務部 」(Department of Veterans Affairs，VA)，第一次大型紀念活動，是在1868年於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)舉行，國會隨後於1971年正式訂定每年五月最後一個星期一為國殤日。

國殤日是致力於紀念並向陣亡國軍致敬的日子，特別是那些在保護與捍衛他們深愛的國家時犧牲的國軍；這天的目的，為的是反思和紀念而不是慶祝，因此不可說「國殤日快樂」(Happy Memorial Day)這句話。

國殤日包括了一個鼓勵民眾在當天下午3時，無論你人身在何處，都停下來悼念的「國家追憶時刻」(National Moment of Remembrance)；另外，你也可以透過參與社區追悼會，或去向當地退伍軍人公墓中的陵墓獻花和插旗致敬。

退伍軍人日 每年11月11日

退伍軍人日則是落在每年的11月11日，旨在紀念所有無論是在戰時還是和平時期服役過的國軍，感謝還健在的退伍軍人們為國家的服務，並向他們所做的犧牲致敬，因此在這一天，你是可以說「退伍軍人日快樂」(Happy Veterans Day)的。

退伍軍人日一開始是為了紀念第一次世界大戰的結束，後來才擴大到包括參與過所有戰爭的退伍軍人。

在退伍軍人日當天，你除了參與追悼會或去陵墓獻花和插旗致敬外，同時也可以透過懸掛國旗、參觀退伍軍人設施或在退伍軍人設施當志工，以及參加當地活動等，來向身邊的退伍軍人親友，表達感激。