我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

觀眾最愛的1980年代電影 不是「捍衛戰士」而是它？

密州男稱「站著點餐」的餐廳不給小費 網友怨：連得來速都要付

國殤日為悼陣亡 退伍軍人日紀念一戰結束

編譯尤寶琪／綜合報導

你知道國殤日(Memorial Day)和退伍軍人日(Veterans Day)之間的不同嗎？國殤日和退伍軍人日都是為了表彰和紀念國軍的愛國紀念日，但兩個紀念日之間，卻有著顯著差異。

國殤日 5月最後一個星期一

國殤日的起源可追溯到1860年代一個被稱為「勳章日」(Decoration Day)的傳統；在這天，各界會用鮮花裝飾北軍(Union)和南軍(Confederate)陣亡將士陵墓，以悼念陣亡將士。

根據「退伍軍人事務部」(Department of Veterans Affairs，VA)，第一次大型紀念活動，是在1868年於阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetery)舉行，國會隨後於1971年正式訂定每年五月最後一個星期一為國殤日。

國殤日是致力於紀念並向陣亡國軍致敬的日子，特別是那些在保護與捍衛他們深愛的國家時犧牲的國軍；這天的目的，為的是反思和紀念而不是慶祝，因此不可說「國殤日快樂」(Happy Memorial Day)這句話。

國殤日包括了一個鼓勵民眾在當天下午3時，無論你人身在何處，都停下來悼念的「國家追憶時刻」(National Moment of Remembrance)；另外，你也可以透過參與社區追悼會，或去向當地退伍軍人公墓中的陵墓獻花和插旗致敬。

退伍軍人日 每年11月11日

退伍軍人日則是落在每年的11月11日，旨在紀念所有無論是在戰時還是和平時期服役過的國軍，感謝還健在的退伍軍人們為國家的服務，並向他們所做的犧牲致敬，因此在這一天，你是可以說「退伍軍人日快樂」(Happy Veterans Day)的。

退伍軍人日一開始是為了紀念第一次世界大戰的結束，後來才擴大到包括參與過所有戰爭的退伍軍人。

在退伍軍人日當天，你除了參與追悼會或去陵墓獻花和插旗致敬外，同時也可以透過懸掛國旗、參觀退伍軍人設施或在退伍軍人設施當志工，以及參加當地活動等，來向身邊的退伍軍人親友，表達感激。

退伍軍人事務部

上一則

高溫下工作恐致命 新法要求雇主改善工作環境、增加休息時間

下一則

情緒失控、半夜睡出冷汗…「最強狙擊手」自述PTSD經歷

延伸閱讀

圖輯／國殤日這天 在墓前陪伴最愛的人

圖輯／國殤日這天 在墓前陪伴最愛的人
國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減

國殤日小頸遊行遇暴雨 參觀民眾熱情不減
第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行

第157屆布碌崙國殤日大遊行貝瑞吉舉行
風雨無阻 曼哈頓華埠退伍軍人遊行紀念陣亡將士

風雨無阻 曼哈頓華埠退伍軍人遊行紀念陣亡將士

熱門新聞

11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
分別被兩個美國家庭收養的華裔雙胞胎，2017年首度在節目中相認。(擷自YouTube@GMA)

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

2024-05-27 05:48
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51

超人氣

更多 >
林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位

林心如老公霍建華 被中國官媒列表態名單第1位
在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆

在美買房「像玩不會贏的遊戲」 才隔4年市場已天翻地覆
華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已

華生赴美展開費城求學 租處一封中文信讓他鼻酸不已
AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響

AI更快完成50%任務 最新研究：這項工作最容易受到ChatGPT影響
1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚

1歲分別被收養 7年前相認 華裔雙胞胎高中畢業再聚