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「最後一次聽到她聲音…」美駐約旦女兵 通話家人隔日殉職

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州的24歲陸軍中士甘迺迪‧桑德斯，今年1月在美軍駐約旦一處基地遭遇無人機攻擊而殉職，父母悲痛萬分。當時其他還有兩名同袍殉職。(美聯社)
喬治亞州的24歲陸軍中士甘迺迪‧桑德斯，今年1月在美軍駐約旦一處基地遭遇無人機攻擊而殉職，父母悲痛萬分。當時其他還有兩名同袍殉職。(美聯社)

陸軍中士甘迺迪‧桑德斯(Kennedy Sanders)今年1月在美軍駐約旦一處基地遭遇無人機攻擊而殉職，後來她的雙親收到裝有桑德斯遺物的木箱，裡面放著俗稱「狗牌」(dog tag)的軍人身分確認牌、識別證、家人的拍立得照片、金飾，以及一枚沾有血跡的25分硬幣。紐約時報報導，從這些物品可以看到甘迺迪‧桑德斯身為軍人及女兒的一生，還有她生前懷抱的夢想。

甘迺迪派駐的約旦基地遭受伊朗支持民兵發動無人機攻擊。桑德斯死亡後不到24小時，蕭恩‧桑德斯(Shawn Sanders)與妻子奧妮達‧桑德斯(Oneida Sanders)在喬治亞州小鎮懷克羅斯(Waycross)的家裡，便有兩名穿著制服的軍人上門。當天上午只有蕭恩獨自在家，他打電話要妻子趕快回家，也通知親朋好友前來。

奧妮達到家之後，其中一名軍人宣讀聲明告知甘迺迪已經在戰場殉職。奧妮達回憶說：「一到家發現有兩名軍人站在客廳，我就昏倒了。」她最後一次聽到女兒的聲音是在出事前一天，母女倆聊到甘迺迪希望從家裡寄什麼口味的女童軍餅乾給她，並說已決定跟陸軍續約。

甘迺迪隸屬於工程特別小組，能在接到通知後立即出動，負責道路、臨時飛機跑道等基礎建設。去年10月以色列與哈瑪斯爆發戰爭後不久，甘迺迪便奉命抵達約旦，支援對抗「伊斯蘭國」(Islamic State)的「堅定決心行動(Operation Inherent Resolve)。

桑德斯夫妻迄今仍承受白髮人送黑髮人的痛苦。奧妮達說：「非常沉痛。」桑德斯夫妻直到2月16日喪禮前夕才看到女兒遺體，到現在仍未接到國防部驗屍報告。奧妮達表示，看到女兒遺體完整，總算鬆一口氣。

甘迺迪的喪禮在當地一所中學舉行，數百人出席，奧妮達在會場上悲痛欲絕。甘迺迪棺木覆蓋國旗，由馬車運送到奧克蘭墓園(Oakland Cemetery)。

在墳地旁，美軍將國旗摺疊整齊，交給陸戰隊出身的蕭恩‧桑德斯。

桑德斯 奧克蘭 伊朗

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