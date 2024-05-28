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法網首輪就出局 納達爾未談是否告別紅土：奧運是主要目標

記者曾思儒／綜合報導
征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他對自己的表現十分懊惱。(路透)
征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他對自己的表現十分懊惱。(路透)

生涯打下14座法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)傷後回歸，27日卻在第一輪就與名列第四種子的德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)強強對決，納達爾第二盤雖率先破發，但錯過搶下致勝機會，最終以3：6、6：7(5：7)、3：6吞敗，在3小時又5分鐘激戰後飲恨。

「西班牙蠻牛」遭直落3

納達爾近年飽受傷勢困擾，去年就是因傷無緣紅土大滿貫賽，2024年可能是他生涯最後賽季，可能的法網「最後一舞」吸引滿滿球星，包括塞爾維亞「世界球王」約克維奇(Novak Djokovic)，前一戰剛奪勝的波蘭「世界球后」斯威雅蒂(Iga Swiatek)、西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)都成場邊觀眾，太太也帶著小納達爾到場。

征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中揮拍回擊。(歐...
征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中揮拍回擊。(歐新社)

面對世界第四的澤瑞夫，納達爾首盤3：6失去，但多次好球也讓觀眾歡呼聲不斷。第二盤納達爾第5局率先破發，但第10局盤末發球局卻也遭破，最終「搶7」失守，第三盤也先遭破發，最終直落3結束今年賽事，生涯首度在紅土大滿貫「一輪遊」。

納達爾在法網的紅土球場崛起，2005年初試啼聲就一舉奪冠，在法網一直是常勝軍，號稱「紅土之王」，法網出戰116場，27日的失利僅僅是他的第四敗。

征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中的懊惱表情。(...
征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，圖為他在比賽中的懊惱表情。(路透)

終結納達爾今年法網旅程，澤瑞夫賽後訪問提到，自己是看著納達爾的比賽長大，很高興能在法網如此美麗場地和納達爾對決三次，「我不知道該說什麼，首先要感謝納達爾，能和他對戰是莫大榮幸。」他也提到，相信今天是屬於納達爾的時刻，接著就把麥克風讓給可敬對手。

▼納達爾、澤瑞夫比賽精采片段

影片來源：Roland-Garros

婉謝主辦的致敬儀式

納達爾拿著麥克風和全場觀眾發表感想，他提到今天在場上的感覺很難用言語形容，但能回到最喜歡的地方，自己也全力以赴、出現過機會，或許有很大機會是最後一次在這裡，但仍不把話說死，「我還沒百分百確定這是最後一場法網，但我很享受，觀眾的表現不可思議。」

征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，賽後他向全場觀眾揮手。(路透...
征戰法網近20年，球王納達爾27日在法網首輪即出局，賽後他向全場觀眾揮手。(路透)

這是納達爾首度在法網首輪出局，再度引發外界關注他網球生涯的未來走向，或許他明年不再征戰法網，但他今年7月仍會披上戰袍代表西班牙參加巴黎奧運。2008年北京奧運男單金牌、2016年里約奧運男雙金牌得主的納達爾告訴媒體：「那(指奧運)是我主要目標。」

因傷所苦的這位前球王，去年1月至今只參加四項賽事，世界排名掉到275名，淪為非種子球員參加今年法網。

納達爾日前婉謝了法網準備幫他舉辦場上致敬儀式的好意，顯示他還沒有要告別球場。昔日男網四大天王：費德勒、納達爾、喬科維奇及墨瑞，費德勒已高掛球鞋，墨瑞26日在法網第一輪敗在瑞士好手瓦林卡拍下，紅土球王納達爾27日也在第一輪出局，提前結束這場眾所矚目的比賽。

納達爾 法網 巴黎奧運

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