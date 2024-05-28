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龍捲風、暴風雨肆虐中南部 至少23死

記者張聲肇／綜合報導
阿肯色州傑斯鎮的一個跳蚤市場完全被摧毀。 （美聯社）
阿肯色州傑斯鎮的一個跳蚤市場完全被摧毀。 （美聯社）

德州南部到佛州破紀錄的初夏熱浪，以及從德州、奧克拉荷馬、阿肯薩斯到肯塔基的暴風雨，國殤日周末假期肆虐美國中南部，使死亡人數升到至少23人，大片房屋商店被毀。

氣象預報員警告說，這陣嚴峻天候27日向東北部移動，從北卡到華府，1600萬人被警告注意龍捲風。紐約州、賓州和新澤西州部分地區也有3000萬人被告知小心嚴重雷雨。在紐約甘迺迪國際機場，國殤日周末忙碌的最後一天27日下午，因暴風雨而被航空交通管制系統指揮中心下令從下午6時半到7時45分飛機停飛。

肯塔基州長貝席爾稍早已宣布全州進入緊急狀態，27日在記者會上說，暴風雨在四個郡造成五人死亡。

25日席捲德州庫克郡移動住屋公園的龍捲風造成七人死亡，和阿肯色州八人死亡。奧克拉荷馬州土耳莎東部麥耶斯郡有兩人死亡，不少人受傷，包括參加戶外婚禮的來賓。

肆虐德州的風暴東移，繼續在肯塔基州造成嚴重破壞，圖為龍捲風在肯塔基州艾迪維爾觸地...
肆虐德州的風暴東移，繼續在肯塔基州造成嚴重破壞，圖為龍捲風在肯塔基州艾迪維爾觸地的景象。(路透)

肯塔基州小鎮查爾斯頓(Charleston)26日晚遭龍捲風襲擊，貝席爾說，這個龍捲風橫掃地面長達40哩，一路摧毀房屋，全鎮斷電。

家在查爾斯頓但在鄰近的道森泉(Dawson Springs)當消防隊長的林頓(Rob Linton)說，「情況一團糟。到處都是被吹倒或拔起的樹木，房子被吹走或捲跑，電線斷在地上，每一戶都沒水、沒電。」

更往東的霍普金斯郡2021年也和道森泉同遭龍捲風肆虐，26日晚班斯里(Barnsley)四周郊區再度被龍捲風光顧。該郡緊急事故管理處處長貝利(Nick Bailey)說，「很多人好不容易才恢復正常日子，如今又來這一下子，幾乎是同一地點，同樣人家，再度慘遭破壞。」

2021年12月該地慘遭龍捲風連番襲擊，81人喪生，貝席爾多次前去探視、慰問、授鑰匙給重建戶。他說，「這次，災情本來會更慘重的，幸好大家都是過來人，我們肯塔基人對氣候變得很敏感。」27日下午美東仍有40多萬戶斷電，包括肯塔基州12萬5000戶。

密蘇里州69歲居民帕蒂． 曼利27日在自家後院整理掉落的樹枝。(美聯社)
密蘇里州69歲居民帕蒂． 曼利27日在自家後院整理掉落的樹枝。(美聯社)

龍捲風 德州 肯塔基州

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