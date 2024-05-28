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氣候暖化…原本不用空調的老校舍 如今要花400億裝修冷氣

編譯陳韻涵／綜合報導
北部和東北部許多學校的校舍是上世紀70年代以前蓋的，那時候並不需要空調。(美聯社)
北部和東北部許多學校的校舍是上世紀70年代以前蓋的，那時候並不需要空調。(美聯社)

氣候變遷使熱浪北移，以往不需要裝空調的老舊校舍學校如今恐怕得花數百億元維修或裝設新冷氣。

華盛頓郵報報導，東北部和大西洋中部的學校官員去年秋季考量天氣炎熱且教室沒冷氣，不得不讓學生提早回家；巴爾的摩和底特律也在暑假來臨前四個月，在5月就出現高溫停課的狀況。 

在費城，校方去年把原訂8月下旬的開學日，延至每年9月第一個周一的勞動節之後，以免太熱停課的情況重演；但天不從人願，費城校區70多所學校開學第一周，每天都提早三小時下課。

炎熱天氣並非學校必須面對的新問題，但隨著人類燃燒化石燃料，全球均溫升高，熱浪持續的時間更久且危險。

美國北部多數學校沒裝空調，如今的天氣狀況讓這些學校必須面對沒有冷氣造成對師生造成的學術和健康影響。

為解決此問題，可能讓學區居民承擔數百萬元的學校修繕債券，但這可能也難以達成。

氣候變遷之速超越多數人的適應能力，克利夫蘭教師工會(Cleveland Teachers Union)主席莎莉‧奧布倫斯基(Shari Obrenski)表示：「我們曾遇過室外華氏88度，但因潮濕的緣故，教室內的實際溫度突破90度。」

該學區大多數學校都有空調，但2022年熱浪來襲時，有11所學校採用遠距教學。奧布倫斯基說：「很慘，許多學生嘔吐、痛苦難耐，(受高溫影響的學習)環境太差了。」

美國公立學校高度在地化，學校空調的數據稀缺，研究人員得靠實地考察收集資料；2021年全美150多所學校和學區的數據顯示，在學期間至少32天氣溫逾華氏80度的大多數學校已裝設空調。

負責分析全美公立學校裝冷氣情況的科羅拉多大學博德工程學榮譽教授奇諾夫斯基(Paul Chinowsky)表示，分析結果凸顯北部學區學期間的溫度升高，教室太熱而需停課，尤其是那些沒裝空調的舊校舍，而南部學校的空調年久失修，氣候異常炎熱。

若以當年的調查結果當作學校裝冷氣的門檻，推算溫和暖化的情況下，近期需要裝空調的公立學校至少有1萬3700所，其中包括許多1970年不需要空調的學校，部分學校已著手安裝冷氣，有些學校還在籌資，總成本估計超過400億元。

學區 熱浪 公立學校

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