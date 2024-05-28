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高溫下工作恐致命 新法要求雇主改善工作環境、增加休息時間

編譯尤寶琪／綜合報導
夏季到來，炎熱氣溫下在戶外工作者容易中署，圖為在屋頂工作的工人。(美聯社)
夏季到來，炎熱氣溫下在戶外工作者容易中署，圖為在屋頂工作的工人。(美聯社)

過去兩年多，美國政府健康專家、經濟專家和律師，一直致力於解決一項日益嚴重的公共衛生危機，那就是因酷熱而在工作中喪命。

接下來幾個月內，一個由職業安全衛生管理局(Occupational Safety and Health Administration)約30人組成的團隊將提出一項新規則，要求雇主保護約5000萬名在工作時暴露於高溫之下的勞工，這些勞工包括了農場和建築工人，以及倉儲包裹分類員工、機艙清潔人員和商業廚房廚師等。

該措施將會是聯邦政府第一個保護美國勞工免受工作場所高溫影響的主要法規；法規預計將會遇上一些商業和工業團體的強烈抵制，這些團體反對在某些情況下，必需提供更多休息時間、飲水、陰涼處和空調給勞工的規定。

但專家指出，即使該規定生效，政府的緊急應變系統也不足以應付當前的緊急情況。

2023年是有紀錄以來最熱的一年，且在整個「陽光帶」(Sun Belt)的氣溫已經開始急遽上升的情況下，研究人員預計2024年夏天溫度將會繼續創下新高；邁阿密(Miami)上周氣溫達到華氏112度，較單日高溫紀錄高了11度。

衛生部負責氣候變遷與健康公平問題的副助理部長巴爾布斯(John M. Balbus)博士指出，高溫造成的死亡人數激增，已經成了氣候變遷對人類健康的最大威脅。

巴爾布斯博士受訪時表示：「極端高溫對人類的威脅，已經到了我們必須要重新思考，各級政府該如何準備並制定與問題嚴重程度相符的回應；這是個全新的領域。」

根據估計，2023年美國有2300人死於與高溫有關的疾病，這是2004年至2018年間年平均人數的三倍；且研究人員表示，這數字很可能被低估了，部分是因為死亡證明上死因註明的方式。

聯邦疾病防治中心(CDC)一項研究顯示，與前五年相比，2023年夏天全美各地因中暑而急診的人數大幅激增。

而根據國家氣象局(National Weather Service)數據，每年因高溫死亡的人數，多於因颶風、洪水和龍捲風等其他天災造成的死亡人數總和。

高溫 勞工 氣候變遷

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