我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭木材倉庫大火 現場濃煙猛竄 居民被示警「緊閉門窗」

好萊塢健壯男星在洛杉磯當街遭槍擊身亡 兇嫌只為搶汽車零件

挺巴哈佛生教堂辦畢典 高層怒：教堂非示威地

編譯徐薏茹／綜合報導
哈佛大學23日的畢典現場有數百畢業生離席抗議，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂另舉行「人民的畢業典禮」，但教堂高層表示憤怒。(取自維基共享資源)
哈佛大學23日的畢典現場有數百畢業生離席抗議，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂另舉行「人民的畢業典禮」，但教堂高層表示憤怒。(取自維基共享資源)

哈佛大學23日的畢業典禮現場有數百名畢業生離席抗議，支持因參與挺巴勒斯坦營隊抗議活動而被校方判定「沒資格取得學位」的13名學生，離席畢業生在哈佛-埃普沃思教堂(Harvard-Epworth Church)舉行「人民的畢業典禮」，根據24日發送給教堂會衆的電子郵件內容，高層對於教堂成為大規模示威的地點感到憤怒與失望。

黑依(Mitch Hay)、雷默(Barb Lemmel)牧師在聯合信件中表示，他們沒有准許學生組織「哈佛撤離被占領的巴勒斯坦」(Harvard Out of Occupied Palestine，HOOP)舉辦示威活動，且認為他們將該場地出租給一個「小學生團體」，以聲援被禁止畢業的13名學生。

黑依和雷默的聲明稱：「在聖堂的示威活動未獲得哈佛-埃普沃思教堂的批准，我們對於教堂成為大型學生示威的發生地感到失望，我們對於這種過度政治化的訊息出現在聖堂感到憤怒，我們對於沒有到場親自領導感到苦惱，因為我們目前正在義大利度假。」

在挺巴的「人民的畢業典禮」上，HOOP主辦人、哈佛法學院畢業生莉亞·H·卡亞利(Lea H. Kayali)告訴現場群眾，教堂被「慷慨地提供」給典禮主辦人。

雷默25日給「哈佛深紅報」(Harvard Crimson)的聲明指出，教堂高層沒有被告知有關「人民的畢業典禮」、任何即將發生的示威或HOOP參與的訊息，「我們不允許在聖堂內的聖壇上懸掛橫布條，或是展示、揮舞任何國家的旗幟。對於在神聖的空間缺乏意識和尊重，我們感到失望。」

他另外指出，為「人民的畢業典禮」租用哈佛-埃普沃思教堂的學生先前曾為另一個哈佛學生團體租用過該空間，教堂管理層認為該學生為同一個組織租用教堂，「然而，今天我收到一封電子郵件，她表示並沒有代表這一團體租場地。」。

HOOP回應，向教堂提出請求的學生明確表示該空間是代表哈佛學生和社區成員被保留，他們希望讚揚被拒絕授予學位的13名學生，並哀悼巴勒斯坦失去的生命。

巴勒斯坦 義大利 哈佛大學

上一則

解放軍圍台軍演 台國安人士分析北京4大目的

下一則

「結婚生娃 令妳興奮」酋長隊員致詞惹議

延伸閱讀

挺巴哈佛生在校園教堂自辦畢典 教堂高層怒：從未答應借場地

挺巴哈佛生在校園教堂自辦畢典 教堂高層怒：從未答應借場地
以軍轟炸拉法1難民營至少40死 以色列：目標是哈瑪斯基地

以軍轟炸拉法1難民營至少40死 以色列：目標是哈瑪斯基地
政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神

政治歸政治 以巴雙方將遵循不把對立帶到巴黎奧運和平精神
「加薩戰爭是種族滅絕」…西班牙防長：承認巴勒斯坦國非反對以色列

「加薩戰爭是種族滅絕」…西班牙防長：承認巴勒斯坦國非反對以色列

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51
總統拜登重申將堅定維護台海和平穩定，「我一向樂意在需要使用武力時保護我們的國家、我們的盟友、我們的核心利益」。歐新社

拜登：堅定維護台海和平穩定 願使用武力保護盟友

2024-05-25 15:44

超人氣

更多 >
「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？

「不可能的任務8」又傳意外被延誤 阿湯該交棒走人？
又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了

又當台灣女婿… 汪小菲官宣再婚：下禮拜開始，我也是已婚了
提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解
買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」

買了房就後悔 包括維護成本因素在內的10個「早知道」
央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名

央視「統一文」逼台灣演藝圈表態 這些大咖被點名