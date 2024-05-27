約翰霍普金斯畢典演說被噓 羅穆尼機智獲喝彩

國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)日前受邀到約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)發表演說，敦促畢業生要對國家有信心，美國是有韌力的國家；當時有相挺巴勒斯坦 人抗議鬧場，羅穆尼演說被打斷，但他以機智應對，贏得畢業生的喝彩。

「德雷瑟特新聞」(Deseret News)報導，羅穆尼談到中國及其他威權國家正設想摧毀自由世界秩序，取代美國的領導權，他指的是俄國總統普亭侵略烏克蘭、謀殺其政敵，還有中國國家主席習近平對待維吾爾族。此時，汽笛、喊叫之類的聲音突然大作。

羅穆尼沒停止演說，而是向噪音來源說，假如美國沒有示威，那就太糟糕了，絕不會如此的，有所不同是好事。接下來他說，「應該是賣冰淇淋車發出的聲音」，再問大家「有人想買嗎？」他可以繼續講，反正都聽得到。

此時聚集在巴爾的摩市校園的畢業生們都喝彩起來。

•對抗議者說「聽到你們的訊息」

羅穆尼說，美國的民粹之徒，也想幹大家都看到、全球威權統治在做的事；此時抗議者又叫囂，不打算連任的羅穆尼轉身向他們揮手說，「嗨，各位，我們聽到你們的訊息了。感謝啦。」

過一會兒，校董會資深副總裁瑪許(Maureen Marsh)走上講台對抗議者說，約翰霍普金斯大學強烈重視表達自由，完全支持校內學生的示威權，但要求示威者容許畢業典禮進行下去，別打岔；此時鼓掌、喝彩聲響起，接下來羅穆尼再發表完演講。

從畢業典禮現場直播中，看不清也聽不明抗議者傳遞的訊息。「巴爾的摩標語」(Baltimore Banner)新聞網站報導，汽笛等聲音是由鄰近道路傳來，但另一群在現場坐最頂排的一群人展開布旗上，下頭寫有「解放巴勒斯坦免於占領」…「讓加薩 活下去」。

大學發言人表示，後來抗議者在伴同下離開畢業典禮。

•「人生真正的貨幣 是你愛的人」

羅穆尼演講中另警告說，人工智慧是原子彈試爆以來，破壞性最大的科技，未來十年內力道變強100倍，跟氣候變遷一樣。另外，聯邦政府動蕩中，反映出國家分裂及政治妖魔化。

羅穆尼忠告畢業生們要應對動盪的世界，不光由自己生涯來界定自己，還要由能由自己完全能掌控的東西，例如愛家人、友誼、信仰、服務他人，「人生真正的貨幣，是你愛的人」。