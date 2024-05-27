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「結婚生娃 令妳興奮」酋長隊員致詞惹議

記者胡玉立／綜合報導
私立天主教文理學院本篤會學院畢典上，演講嘉賓堪薩斯城酋長隊巴特克女性畢業生的婚姻和孩子，引起爭議。(美聯社)
私立天主教文理學院本篤會學院畢典上，演講嘉賓堪薩斯城酋長隊巴特克女性畢業生的婚姻和孩子，引起爭議。(美聯社)

大學畢業季因為以哈戰爭掀起全國校園示威抗議，許多學校的畢業典禮都在緊張氛圍中舉行；應邀至各大學發表演說的名人演講，也引發了不少爭議和反彈。

諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑪麗亞·雷薩(Maria Ressa)23日在哈佛大學畢業典禮上發表演講後，同樣坐在講台上的猶太教牧師扎奇(Rabbi Hirschy Zarchi) 立即趨前要求雷薩澄清他認為聽來是「反猶太主義」的言論。

諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑪麗亞·雷薩日前在哈佛大學畢典上演講後，被質疑「反猶...
諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑪麗亞·雷薩日前在哈佛大學畢典上演講後，被質疑「反猶太主義」。(美聯社)

扎奇向全國廣播公司(NBC)表示，雷薩的演講顯然聲援了親巴勒斯坦抗議者的行動，令他沮喪。

哈佛當天有數百名畢業生離席，抗議校方取消參與校園抗議活動的13名學生畢業資格。雷薩在演講中表示，「校園抗議正在考驗美國每個人。抗議是健康的，他們不該有暴力行為，抗議也不該被噤聲。」

12日在北卡羅來納州杜克大學畢業典禮上，知名喜劇演員傑瑞賽菲德(Jerry Seinfeld)一出場演講，就被台下報以噓聲，還有學生高舉巴勒斯坦國旗退席。

傑瑞賽菲德是猶太人，堅定支持以色列。他在演講中說道：「你們很多人都在想，『不敢相信他們邀了這個人』；太遲了。」他還說：「利用你的特權。我是個來自紐約的猶太男孩；這是讓你成為喜劇演員的優勢。」

至於另一位演講嘉賓堪薩斯城酋長隊踢球員巴特克(Harrison Butker)在私立天主教文理學院本篤會學院(Benedictine College)畢業典禮上，持保守派天主教信仰，批判拜登總統的Covid-19政策、驕傲月和墮胎等立場，也引發爭端。

巴特克還對女性畢業生說，雖然「你們有些人可能會繼續取得成功職涯」，但他也說了「大膽猜測你們大多數人最感興奮的將是自己的婚姻和即將帶到這世界的孩子。」

洛杉磯加州大學(UCLA)傳播系講師基琴斯基(Karyl Kicenski)談到畢業典禮演說時表示，講者了解聽眾是誰很重要；「這是非常不同的一年，但講者也必須真誠，因為學生可以看穿任何狗屁話術。我很高興我不是講者。」

猶太 巴勒斯坦 加州大學

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