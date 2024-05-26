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貓王故居險被拍賣 凸顯老人資產或遺產易遭掠奪

記者胡玉立／綜合報導
一家投資公司原訂23日拍賣傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊故居「雅園」(Graceland)，遭貓王外孫女提告後，拍賣臨時「喊卡」。(美聯社)
一家投資公司原訂23日拍賣傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊故居「雅園」(Graceland)，遭貓王外孫女提告後，拍賣臨時「喊卡」。(美聯社)

名不見經傳的神秘實體諾薩尼投資公司(Naussany Investments & Private Lending)原訂23日拍賣傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)故居「雅園」(Graceland)，遭貓王外孫女提告，指該實體根本是假的，拍賣臨時「喊卡」。專家指出，圍繞這樁拍賣案的眾多問題之一是：老人或死者資產被實體索賠的案例，比想像中更常見。

美聯社報導，為何有人敢對位於田納西州孟菲斯的「雅園」這座被貓王粉絲視為聖地的故居「下手」，仍是個謎。

聖彼得堡南佛羅里達大學商法教授斯托威爾(Nicole Forbes Stowell)說：「我認為普通人成為目標不奇怪，但我從未聽說過對這麼知名的機構進行詐欺；這有點令人驚訝。」

諾薩尼投資公司當初宣布拍賣「雅園」，理由是去年初過世的貓王獨生女麗莎瑪莉·普里斯萊(Lisa Marie Presley)生前曾拿「雅園」做抵押，向該公司借了380萬元。

麗莎瑪莉·普里斯萊的女兒、現年34歲的女演員萊里基奧(Riley Keough)15日提出詐欺控訴，指那家公司是假的，提出的借貸文件也是假的。經營「雅園」的艾維斯普里斯萊企業(Elvis Presley Enterprises)聲明指出，不存在什麼法拍；他們提告是為了「制止詐騙」。法官隨即制止拍賣案進行。

目前所有與諾薩尼公司相關的訊息都充滿「可疑氛圍」，搜尋金融業監理局的線上紀錄也沒有該公司的註冊紀錄。諾薩尼代表也沒有出庭22日的聽證，但他們否認訴訟指控。「雅園 」拍賣叫停後，諾薩尼已發表聲明稱將放棄索賠。

孟菲斯大學房地產教授桑德曼(Mark Sunderman)表示，涉及房地產資產糾紛的明顯詐欺性索賠案比想像多，若涉及繼承情況，「死無對證」，機會更頻繁。

並未參與此案的孟菲斯律師卡斯爾(Darrell Castle)也表示，他經常看到老年人成為欺詐目標的案件。

田納西州總檢察長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)23日表示，他的辦公室正在調查此案，以確定貓王的遺產是否成為詐欺目標。

一家投資公司原訂23日拍賣傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊故居「雅園」(Gra...
一家投資公司原訂23日拍賣傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊故居「雅園」(Graceland)，遭貓王外孫女提告後，拍賣臨時「喊卡」。(美聯社)

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