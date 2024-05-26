我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

如何搶到優勝美地露營地 專家教戰

迪士尼「小小世界」作曲者理查薛曼95歲去世 中文版鳳飛飛翻唱過

科技公司徵人「限美國出生白人」 司法部批「真丟臉」

記者張聲肇／綜合報導
維州亞瑟格蘭德科技公司招募員工的廣告引發爭議，該公司CEO與司法部達成協議，本月簽署協議書。(取自司法部)
維州亞瑟格蘭德科技公司招募員工的廣告引發爭議，該公司CEO與司法部達成協議，本月簽署協議書。(取自司法部)

維吉尼亞州亞瑟格蘭德科技公司(Arthur Grand Technologies)招募員工的廣告只限「美國出生白人」應徵，不但引發網民蹙眉，也招致美國政府注意。

司法部說，總部在維州艾希本(Ashburn, Va.)的這家公司去年刊登的廣告，限「美國出生的公民(白人)」，也只准住在德州達拉斯60哩以內的人應徵，這條歧視性的廣告，違反了移民與國籍法。

該公司在印度子公司的人員2023年3月和4月在Indeed貼出求才網站廣告，替該公司行銷與保險理賠部門招募一名業務分析員。廣告刊出後，網路上廣為流傳，也獲數家新聞媒體報導。

司法部負責民權事務的助理部長克拉克本人有曾遭歧視的經驗， 稱此案是世紀之恥。(美...
司法部負責民權事務的助理部長克拉克本人有曾遭歧視的經驗， 稱此案是世紀之恥。(美聯社)

司法部負責民權事務的助理部長克拉克( Kristen Clarke)說，「真丟臉，21世紀了，我們居然還有雇主公然用『限白人』、『限美國出生』等字眼刊登廣告，排除同樣有資格的有色人種前來求職。」

「亞瑟格蘭德公司根據公民身分、出生國籍、膚色與種族，令人噁心且歧視排除求職者的作法，引起公憤，本人同表憤慨。」

亞瑟格蘭德公司未立即回覆媒體詢問。該公司與法務部達成和解協議時表示，公司主管階級並未核准刊登這廣告，是「不滿的某員工，故意要讓公司出糗，」才刊登這廣告。

根據協議，亞瑟格蘭德願意繳納7500元民事罰款，此外，有人向勞工部申訴求職受阻，該公司也同意賠償3.1萬元。

司法部 歧視 勞工部

上一則

川普稱當選將驅逐百萬無證客 專家警告：是場噩夢

下一則

貓王故居險被拍賣 凸顯老人資產或遺產易遭掠奪

延伸閱讀

招募廣告「限美國出生白人」維吉尼亞州科技公司挨罰

招募廣告「限美國出生白人」維吉尼亞州科技公司挨罰
佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴

佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴
司法部對Live Nation提反壟斷訴訟

司法部對Live Nation提反壟斷訴訟
司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

熱門新聞

賴清德總統就職演說全文

2024-05-20 02:25

川普明州造勢台上「踉蹌」險跌倒 拜營酸：衰弱

2024-05-18 21:07
11歲的華裔混血兒雅典娜·艾林從兩年制的社區大學畢業。(取自爾灣谷學院)

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

2024-05-25 02:26
伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)死亡，位於莫斯科的伊朗大使館外放著弔念花束。(歐新社)

新聞周刊：伊朗總統之死對美伊關係有何影響？

2024-05-20 10:54
人民解放軍東部戰區23日宣布即起在台灣金馬周邊舉行海陸空「利劍」軍演。（圖／取自解放軍海軍「人民海軍」公眾號）

五角大廈批中國對台軍演魯莽 自信軍力可維持台海和平穩定

2024-05-23 17:52
川普前律師柯恩(前)到曼哈頓法院出庭。(路透)

封口費案／柯恩認了從川普集團偷6萬元 理由是「幫自己」

2024-05-20 14:51

超人氣

更多 >
唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭
玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場

玩老虎機贏255萬遭拒付 新州婦告賭場
微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」

微熱山丘重人情 奉茶不說「試吃鳳梨酥」而說「進來喝杯茶」
彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？

彷如重演 查理痛恨黛安娜搶風頭 哈利終將恨梅根？
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默