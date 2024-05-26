相較去年12月高峰…無證客闖南部邊界 5月遽減54%

從南部邊境非法入境的無證移民人數大減，對總統拜登來說是政治上的好消息。(美聯社)

國土安全部的初步數據顯示，在5月的首21天內，從南部邊境非法入境 的無證移民 人數，與去年12月最高峰時相比，大幅減少54%，這為拜登 政府最棘手的問題得到了緩解。

數據指出，美國邊境巡邏人員在5月前三個星期，平均每天逮捕3700人，去年12月的日均逮捕人數為8000人，當時一個月內非法入境人數飆升至25萬，創下歷史新高。

這不光是大幅減少，也是連續三個月來呈下降趨勢。在3月份及4月份，南部邊境非法越境人數分別下降至13.7萬人及12.9萬人。若然這個趨勢持續，估計5月份的逮捕人數可能會降至11萬至12萬人左右。

國土安全部初步數據顯示，在5月的21天內，從南部邊境入境無證客人數，與去年12月最高峰時相比，大幅減少54%。(美聯社)

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)23日在德州艾爾帕索(El Paso)這個無證移民入境熱點向媒體表示，非法越境人數持續減少，應歸功於拜登政府的努力。

他列舉當局採取的一系列行動，不僅加強了執法力度、打擊了非法入境者，還建立了合法途徑，使有資格獲得庇護的人，能夠以安全、有序和合法的方式到美國。

無證移民湧入大減，對總統拜登來說是政治上的好消息，特別是今年大選圍繞無證移民所引起的政治問題，因此還有利他的選情。

三名消息人士透露，拜登正考慮一項行政命令，暫停南部邊境的無證移民庇護處理，目標是6月推出。

據悉拜登將援引「移民和國籍法」第212(f)條，賦予總統廣泛權力，在某些移民損害國家利益時，阻止其進入美國。

儘管梅奧卡斯沒有確認拜登這個行政手段，但表示「不排除任何選擇」。 他說：「我們每天都會考慮各種選擇，看看可以採取哪些措施來加強邊境安全，同時符合法律和我們國家的價值觀。」

此外，他也對參院民主黨人提出的邊境協議，23日再次遭共和黨人拒絕而感到非常失望。