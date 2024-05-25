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佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴

記者顏伶如／綜合報導

「佛羅里達政治」(Florida Politics)新聞網站報導，佛羅里達大學(University of Florida)中國學生學者聯合會(Chinese Students and Scholars Association)會長鄭濃濃(Nongnong "Leticia" Zheng)24日接受訪問時證實，去年收到非法運送藥品到中國的司法部調查通知，即將面臨大陪審團刑事起訴。

司法部宣布，住在佛羅里達州吉布森頓(Gibsonton)的51歲華人男子余鵬(Pen "Ben" Yu，音譯)與45歲佛州男子穆紐斯(Gregory Muñoz)合謀向麻州生化公司進口折扣產品，以偽造出口文件冒充德國默克藥廠(Merck KGaA)旗下品牌密理博(Milliporesigma)名義銷往中國，兩人遭匯款詐騙起訴後雙雙認罪，今年8月法院將宣判刑期，最高面臨20年有期徒刑與100萬元罰款。

佛羅里達大學多名雇員與學生捲入這起規模數百萬元的詐騙案件。根據聯邦法院紀錄，司法部調查發現，數千項危險藥品及毒素的生化樣本送到佛羅里達大學校園實驗室之後，遭人以非法手段運到中國，期間長達七年之久。

鄭濃濃受訪時表示，已獲得指派來自坦帕的聯邦公設辯護人馬奎爾(Ryan Maguire)，調查探員曾對她警告恐將坐牢或遭驅逐。

「佛羅里達政治」報導，除了鄭濃濃之外是否還有在法院紀錄上列為「共謀」(co-conspirators)的其他佛羅里達大學研究人員或學生已遭起訴或逮捕，仍有待釐清。

鄭濃濃是主修行銷的商學院大四學生。她在公寓住處接受訪問時含淚表示遭到案件主謀欺騙與利用，主謀聲稱可以幫中國學生會成員找到有支薪的實習機會。她說：「案件好像滿嚴重的，我做的只是一點點事情而已，並沒有得到很多酬勞。」

她說，如今回想起來確實出現某些疑點，例如沒有文件資料、擔任行政工作卻沒有固定收到薪水等，她不知道所作所為已經觸法，直到司法部找上門。

司法部 佛州 麻州

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