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郭文貴涉詐10億買豪宅名車 律師開庭陳述辯「合法集資」

記者范航瑜／紐約報導
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)
郭文貴被控以詐欺手法集資，然後利用騙來的資金享樂。(路透)

中國流亡富商郭文貴被控詐欺上千名投資者逾10億元，12名陪審團成員日前已挑選完成，24日檢辯雙方在紐約南區聯邦法院進行開庭陳述。聯邦檢察官指控郭文貴通過欺詐手段，拿著10億元贓款在紐約過著奢華生活；郭文貴的辯護律師則堅稱，所有資金均通過合法方式集資，而郭的生活方式並不構成犯罪。

助理檢察官弗根森(Micah Fergenson)向陪審團表示，郭文貴利用從受害者那裡騙取的資金，享受億萬富翁的生活方式。

弗根森指出，在中國當局扣押資產後，郭文貴轉而在網絡上向其追隨者推銷欺詐性投資項目，其中涉及其媒體公司、虛構的加密貨幣企業和農業貸款計畫，以及一家提供特殊禮賓服務的俱樂部會員資格。

郭文貴案的12名陪審團成員日前已挑選完成。24日，檢辯雙方在紐約南區聯邦法院進行...
郭文貴案的12名陪審團成員日前已挑選完成。24日，檢辯雙方在紐約南區聯邦法院進行開庭陳述。(路透)

檢察官還透露，郭文貴用這些資金購買了位於新澤西州的豪宅、豪華遊艇、布加迪(Bugatti)、藍寶堅尼(Lamborghini)和勞斯萊斯(Rolls Royce)等多輛高端汽車以及其他奢侈品，包括兩張價值3萬6000元的高級床墊。

面對這些指控，郭文貴的律師史洛夫(Sabrina Shroff)則強調郭文貴的商業行為完全合法，「這不是賭注，不是詭計，更不是騙局」；她表示，郭文貴是為了對出於自身安全考慮，採取了多項措施，包括使用多個手機和銀行帳戶，以及集資組建自己的俱樂部。

檢察官表示，郭文貴(左)利用從受害者那裡騙取的資金，享受億萬富翁的生活方式。(路...
檢察官表示，郭文貴(左)利用從受害者那裡騙取的資金，享受億萬富翁的生活方式。(路透)

該案的審判預計將持續至7月。如果罪名成立，郭文貴或將面臨最高20年監禁。檢方同時提出沒收郭文貴名下的豪宅、遊艇、銀行帳戶及多輛豪車。

郭文貴於2014年在反腐行動中離開中國。北京官方曾指控他犯有賄賂、洗錢等多項罪行。去年3月，郭文貴因涉電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺及洗錢等多項罪名被起訴，共涉及金額達10億元。

自去年3月被捕後，郭文貴一直在布碌崙(布魯克林)的監獄中，並拒絕認罪。其同夥王雁萍已在本月3日承認串謀罪名，將於9月10日宣判，最高面臨十年監禁。

郭文貴案的審判預計將持續至7月。如果罪名成立，他將面臨最高20年監禁。(記者范航...
郭文貴案的審判預計將持續至7月。如果罪名成立，他將面臨最高20年監禁。(記者范航瑜／攝影)

郭文貴 詐欺 投資

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