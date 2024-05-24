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美股今年漲12% 半數民眾誤認下跌 悲觀選民恐成拜登連任阻力

編譯廖振堯／綜合報導
雖然美股表現強勁，但有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的，民眾的心理與實際數據相反。(路透)
雖然美股表現強勁，但有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的，民眾的心理與實際數據相反。(路透)

雖然美股表現強勁、今年迄今的漲幅達到12%，但美國民眾似乎漠不關心，哈里斯民調(Harris Poll)為衛報(The Guardian)所做的民調顯示，有49%受訪者認為史坦普500指數今年是下跌的，其他經濟指標的看法也多半悲觀；這些與實際數據相反的情緒，恐成為拜登連任的阻力。

市場觀察網站(MarketWatch)報導，該民調於5月10日至12日訪問2119名美國成年人。58%表示由於拜登政府管理不善，經濟正在惡化；56%表示美國正在經濟衰退。事實上，美國經濟正處於近四年的擴張期，且很少經濟學家認為可能出現衰退。72%的人相信通膨率正在上升，而4月消費者物價指數(CPI)報告顯示過去一年物價上漲3.4%，低於2022年逾9%的成長速度。

華府智庫布魯金斯研究院(Brookings Institution)經濟研究項目主任哈里斯(Ben Harris)表示，民眾不僅錯了且「錯得離譜」。哈里斯表示這種脫節很大程度上是源自接受資訊的管道：人們經常從社群媒體而不是傳統新聞、財經新聞獲取資訊，如果社群媒體上的資訊有政治傾向，便可能為了迷惑美國民眾而故意描繪經濟黯淡。

分析人士認為，此民調是拜登爭取連任的壞兆頭，彭博資訊金融市場資深專欄作家歐瑟士(John Authers)便表示，拜登傳達經濟政績的努力沒有廣泛傳播。

不過智庫曼哈頓研究院(Manhattan Institute)資深研究員里德爾(Brian Riedl)表示這不是新現象，歷史上經濟民調中選民過於悲觀的程度約25%，幾乎每個人都認為所有事情都搞砸了，如經濟總是下滑、繳稅沒有好處、一切都是陰謀、世界變得更糟等等。

其他專家指出一切終究取決於個人感受。即使通膨降溫，有的民眾依然難以負擔生活費用；或有的人根本沒投資股市。即使是投資於市場的民眾，可能也因為近年來固定收益投資回報不佳，拖累經典的股債60/40投資組合而感覺市場不佳。

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