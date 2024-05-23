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新聞集團與OpenAI達成協議 授權內容培訓AI技術

記者胡玉立／綜合報導
「新聞集團」(News Corp)與人工智慧(AI)生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議，允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術。(美聯社)
「新聞集團」(News Corp)與人工智慧(AI)生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議，允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術。(美聯社)

華爾街日報」(Wall Street Journal)東主「新聞集團」(News Corp)與人工智慧(AI)生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議。華爾街日報22日報導，知情人士透露，該協議允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術；該協議未來五年的價值可能超過2億5000萬元，也將對新聞出版業產生深遠影響。

新聞集團執行長湯姆森(Robert Thomson)給員工的備忘錄表示，「此協議承認優質新聞存在附加價值。數位時代特徵往往是發行者占主導地位，以犧牲創作者利益為代價；許多媒體公司已被無情的科技浪潮掃走。我們有責任把握此天賜良機。」22日新聞集團A股盤後交易上漲4%。

OpenAI聊天機器人ChatGPT等生成式AI工具興起，可望改變出版業。AI公司渴望獲得出版商內容，幫助他們完善模型並創造AI驅動搜尋等新產品。新聞出版商為確保從使用其智慧財產權的過程中獲得高額報酬，業內正展開複雜且緊繃的談判。許多記者則擔心AI影響其新聞編輯工作。

華爾街日報指出，新聞集團與OpenAI的交易，是出版商因應生成式AI興起而採取不同作法的最新例證。

在與新聞集團達成協議前，OpenAI已與Politico和商業內幕(Business Insider)母公司Axel Springer、美聯社、法國世界報(Le Monde)、金融時報(Financial Times)、出版「People」、「Better Homes & Gardens」等雜誌的Dotdash Meredith(母公司為IAC集團)等出版商建立商業合作夥伴關係。

「紐約時報」等其他出版商則是選擇上法庭與OpenAI及其支持者微軟對抗，指控OpenAI未經許可就將其內容拿來訓練AI工具、為用戶提供答案。OpenAI表示這類訴訟沒有法律依據。

知情人士透露，新聞集團和OpenAI達成的協議，保證不會在新聞集團內容一發布就交給ChatGPT使用。

新聞集團出版品包括華爾街日報、巴隆金融周刊(Barron’s)、市場觀察網站(MarketWatch)、紐約郵報、英國泰晤士報、太陽報和澳洲人報。

「新聞集團」(News Corp)與人工智慧(AI)生成公司OpenAI達成重要...
「新聞集團」(News Corp)與人工智慧(AI)生成公司OpenAI達成重要的內容授權協議，允許OpenAI使用「新聞集團」新聞出版品內容，以回答使用者查詢並培訓其技術。(美聯社)

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